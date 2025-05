Thông cáo báo chí số 16 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, ngày 22/5/2025, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ mười sáu tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định để tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội nghe: (i) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày 2 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; Miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; (ii) Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày 2 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; Miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 22 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. Đa số các ý kiến đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Thanh tra để thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan thanh tra, đồng bộ với sắp xếp hệ thống bộ máy nhà nước; đồng thời, cơ bản thống nhất với nhiều nội dung của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; bổ sung nội dung về làm rõ giữa thanh tra, kiểm tra (từ khái niệm, trách nhiệm, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,…); mục đích hoạt động thanh tra; nguyên tắc hoạt động thanh tra; chức năng của cơ quan thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra; hệ thống cơ quan thanh tra; thanh tra viên; nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ; nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra tỉnh; xây dựng, ban hành Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; thời hạn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra; xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Người tiến hành thanh tra; giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; tạm dừng thanh tra; báo cáo, xem xét báo cáo kết quả thanh tra; xây dựng, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; ban hành kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra; kinh phí hoạt động của cơ quan thanh tra; chế độ, chính sách đối với thanh tra viên; đầu tư hiện đại hóa hoạt động thanh tra.

Kết thúc phiên thảo luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: (i) dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; (ii) dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; (iii) dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 và Nghị quyết số 107/2020/QH14.

Thứ sáu, ngày 23/5/2025, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: (i) đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025; (ii) phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; (iii) việc bổ sung ngân sách chi thường xuyên (nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; (iv) việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; (v) công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; (vi) kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công./.