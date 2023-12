Thủ môn Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng tham dự Asian Cup 2023

Thủ môn Filip Nguyễn (giữa) chính thức có quốc tịch Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tối 6/12, trang chủ của Câu lạc bộ Công an Hà Nội xác nhận thủ môn Filip Nguyễn đã có quốc tịch Việt Nam sau thời gian dài hoàn tất các thủ tục cần thiết: "Điều mà chúng ta mong chờ. Xin chúc mừng Filip Nguyễn chính thức có quốc tịch Việt Nam."

Với việc có quốc tịch, thủ môn Filip Nguyễn sẽ có cơ hội được Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier triệu tập vào danh sách Đội tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung sắp tới.

Trước mắt, thủ môn của Công an Hà Nội có thể sẽ được đăng ký vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho Vòng Chung kết Asian Cup 2023 diễn ra vào Tháng 1/2024. Huấn luyện viên Philippe Troussier từng nhiều lần đến sân Hàng Đẫy để theo dõi các trận đấu của thủ môn này trong màu áo Công an Hà Nội.

Sự góp mặt của Filip Nguyễn sẽ giúp cho các đồng nghiệp, trong đó có thủ môn số một của Đội tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm, có thêm động lực phấn đấu ở những giải đấu sắp tới.

Thủ môn Filip Nguyễn từng được triệu tập lên Đội tuyển Cộng hòa Séc vào Tháng 9/2020. Tuy nhiên, anh chưa có cơ hội khoác áo Đội tuyển châu Âu này. Khi còn thi đấu cho Câu lạc bộ Slovan Liberec, thủ môn sinh năm 1992 từng được ra sân ở đấu trường UEFA Europa League mùa giải 2020/21.

Đến Tháng 6/2023, Filip Nguyễn chính thức gia nhập Câu lạc bộ Công an Hà Nội theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng có thời hạn ba năm. Chỉ hai tháng sau khi gia nhập Đội bóng ngành Công an, anh góp công giúp câu lạc bộ chủ quản vô địch V-League 2023 ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng với 38 điểm, ngang đội Á quân là Hà Nội FC nhưng hơn hiệu số (+18 so với +13)./.