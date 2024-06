Thủ môn Nguyễn Filip trải lòng về giấc mơ dự World Cup cùng Đội tuyển Việt Nam

"Thật không may là Đội tuyển Việt Nam không còn quyền tự quyết, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết khả năng để giành trọn 6 điểm ở hai lượt trận cuối. Cá nhân tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị cho hai trận đấu này như cách tôi đã luôn làm trong suốt sự nghiệp, đó là tập trung cho từng trận đấu một và cố gắng phát huy hết khả năng của mình trong 90 phút," Nguyễn Filip bộc bạch trong bài phỏng vấn trên trang chủ của FIFA.

Thủ môn sinh năm 1992 hiện đang cùng các đồng đội tại Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai lượt trận cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, lần lượt gặp Đội tuyển Philippines (ngày 6/6) và Đội tuyển Iraq (ngày 11/6).

"Tôi nghĩ mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều có ước mơ được chơi ở World Cup vì đây là sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Sẽ là một điều tuyệt vời nếu Đội tuyển Việt Nam có lần đầu tiên được tham dự World Cup," Nguyễn Filip tâm sự về giấc mơ tham dự giải đấu số một hành tinh cùng với "Binh đoàn Rồng Vàng."

Sau bốn lượt trận, "Những Chiến binh Sao Vàng" hiện đang đứng thứ 3 tại bảng F, kém 4 điểm so với đội xếp thứ 2 là Indonesia. Chỉ cần "Đội bóng Xứ Vạn đảo" giành được thêm một trận thắng, Nguyễn Filip và các đồng đội sẽ phải nói lời chia tay với vòng loại thứ ba khu vực châu Á.

Dù cơ hội đi tiếp của đội tuyển là tương đối mong manh, song với sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Kim Sang-sik, thủ môn thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết anh đang được tiếp thêm động lực để thể hiện những phẩm chất tốt nhất của bản thân.

"Chúng tôi hy vọng sự xuất hiện của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ một lần nữa vực dậy tinh thần của Bóng đá Việt Nam. Tôi chưa biết phong cách huấn luyện của ông ấy, nhưng là nhà cầm quân được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng, tôi tin rằng ông Kim Sang-sik là một huấn luyện viên tuyệt vời và sẽ sớm cho chúng tôi thấy những phẩm chất tuyệt vời đó," thủ môn sinh năm 1992 chia sẻ.

Mới khoác áo Đội tuyển Việt Nam trong nửa năm (bắt đầu từ Vòng chung kết Asian Cup 2023 vào tháng 1/2024), nhưng Nguyễn Filip đã có cơ hội làm việc với hai đời huấn luyện viên trưởng của đội tuyển.

Quãng thời gian dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Troussier dù không thành công, song cũng mang đến cho thủ thành sinh ra ở Cộng hòa Séc những cảm xúc đặc biệt.

"Thật vinh dự cho tôi khi được đại diện cho Đội tuyển Việt Nam vì bố của tôi là người con của đất nước này. Mỗi trận đấu tôi được ra sân trong màu áo đỏ, tôi có thể cảm nhận được sự tự hào của ông. Khi còn nhỏ, tôi không được bố dạy tiếng Việt, điều này khiến tôi gặp khó khăn khi tiếp cận với văn hóa Việt trong thời gian đầu. Tuy nhiên tôi coi đây là thử thách cho bản thân và giờ tôi đã có thể nói được tiếng Việt," Nguyễn Filip hồi tưởng.

Trải lòng về quãng thời gian 9 năm chờ đợi để được nhập tịch Việt Nam, chàng thủ môn cao 1,92m cho biết trải nghiệm khi lần đầu tiên được nghe Quốc ca Việt Nam trong trận giao hữu với Đội tuyển Kyrgyzstan vào tháng 1/2024 sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời anh.

"Giây phút giai điệu Quốc ca Việt Nam vang lên cũng là lúc tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc, bởi quá trình nhập tịch lâu dài của tôi cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Đó là giây phút tôi cảm nhận được sự ủng hộ to lớn từ tất cả người dân Việt Nam và tôi không muốn làm người hâm mộ thất vọng. Tôi rất tự hào và hiểu rằng bản thân phải cống hiến hết mình vì người hâm mộ," Nguyễn Filip tâm sự./.

Thủ môn Nguyễn Filip từng được triệu tập lên Đội tuyển Cộng hòa Séc vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, anh chưa từng có cơ hội khoác áo đội tuyển châu Âu này.

Khi còn thi đấu cho Câu lạc bộ Slovan Liberec, thủ môn sinh năm 1992 từng được ra sân ở đấu trường UEFA Europa League mùa giải 2020/21.

Đến tháng 6/2023, Nguyễn Filip chính thức gia nhập Câu lạc bộ Công an Hà Nội theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Chỉ hai tháng sau khi gia nhập Đội bóng ngành Công an, anh góp công giúp câu lạc bộ chủ quản vô địch V-League 2023 ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng với 38 điểm, ngang đội Á quân là Hà Nội FC nhưng hơn hiệu số (+18 so với +13).