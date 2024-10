Thu ngân sách 9 tháng đạt 1,45 triệu tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm 2024

Thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong 9 tháng đạt 200 nghìn tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 6/10, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo tổng kết tình hình thu ngân sách Nhà nước 9 tháng của năm, cho thấy một bức tranh tài chính khả quan với mức tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng của năm ước đạt xấp xỉ 1,45 triệu tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm và tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng trưởng này cao hơn so với mức tăng trưởng của cùng kỳ các năm trước, qua đó thể hiện sự phục hồi và khả quan của nền kinh tế.

Sự tăng trưởng này đến từ sự đóng góp tích cực của nhiều nguồn thu khác nhau. Theo đó, thu nội địa là nguồn thu chủ lực, đạt 1,2 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách. Mức tăng trưởng của thu nội địa đạt gần 19% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trưởng chung của tổng thu ngân sách. Qua đó, sự tăng trưởng mạnh mẽ này phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh, sự gia tăng tiêu dùng và đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu cũng đóng góp đáng kể vào tổng thu ngân sách, đạt 200 nghìn tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này phản ánh sự phục hồi của hoạt động thương mại quốc tế và sự tăng trưởng của xuất khẩu.

Tuy nhiên, nguồn thu từ dầu thô lại giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 44 nghìn tỷ đồng. Sự giảm sút này phần lớn là do sự biến động của giá dầu thô trên thị trường thế giới.

Trên cơ sở đó, chi ngân sách đảm bảo cân đối giữa phát triển và an sinh xã hội. Cụ thể, tổng chi ngân sách Nhà nước 9 tháng của năm ước đạt 1,26 triệu tỷ đồng, đạt 59,3% dự toán năm và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù mức tăng trưởng này không cao, nhưng nó phản ánh sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc phân bổ nguồn lực để đảm bảo cân đối ngân sách và đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, chi thường xuyên, bao gồm chi cho hoạt động quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội… đạt 856,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 68% dự toán năm.

Chi đầu tư phát triển, bao gồm chi cho các dự án đầu tư công, cơ sở hạ tầng… đạt 320,6 nghìn tỷ đồng, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 47,3% dự toán năm. Sự giảm sút này có thể là do khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công. Đây là một vấn đề cần được quan tâm đặc biệt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, chi trả nợ và lãi đạt 77,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 69,2% dự toán năm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng của năm tăng trưởng mạnh, thể hiện sức khỏe của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc duy trì đà tăng trưởng này và đảm bảo cân đối ngân sách đòi hỏi sự điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đa dạng hóa nguồn thu./.