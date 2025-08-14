Thủ tướng: Đời sống bà con dân tộc thiểu số năm sau phải cao hơn năm trước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 8 kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Đây là chủ trương đúng, và trúng; ý Đảng hợp với lòng dân; chính sách đi đôi với ngân sách; quyết sách đi đôi với tuyên truyền, vận động; nhân dân đồng tình, doanh nghiệp ủng hộ, quân đội và công an vào cuộc tích cực, hiệu quả; tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa... bình đẳng hơn; phát triển bao trùm, toàn diện, bền vững hơn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi được nâng cao./.