Thủ tướng: Đời sống bà con dân tộc thiểu số năm sau phải cao hơn năm trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó mấy cũng phải làm và phải làm có hiệu quả thực chất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 8 kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đây là chủ trương đúng, và trúng; ý Đảng hợp với lòng dân; chính sách đi đôi với ngân sách; quyết sách đi đôi với tuyên truyền, vận động; nhân dân đồng tình, doanh nghiệp ủng hộ, quân đội và công an vào cuộc tích cực, hiệu quả; tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa... bình đẳng hơn; phát triển bao trùm, toàn diện, bền vững hơn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi được nâng cao./.