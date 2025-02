Thủ tướng Pháp đề xuất cơ chế riêng cho chi tiêu quốc phòng của EU

Ngày 27/2, Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đã đưa ra đề xuất mới về chi tiêu quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) theo hướng độc lập với các quy định về chi tiêu công của khối này.

Đây được cho là động thái nhằm “cởi trói” cho ngành quốc phòng châu Âu trong bối cảnh có thể bị Mỹ giảm bớt các cam kết đảm bảo an ninh bất kỳ lúc nào.

Theo ông Bayrou, nhiều nhà lãnh đạo ở EU cũng cho rằng trong tình hình căng thẳng hiện nay, EU nên đưa lĩnh vực quân sự ra khỏi các quy định về thâm hụt chi tiêu công. Ông cũng cho biết Pháp đang nỗ lực xây dựng ngành quốc phòng.

Tại Hội nghị An ninh Munich đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng nói châu Âu đang trong giai đoạn khủng hoảng do không chắc chắn về các cam kết an ninh của Mỹ. Vì thế, khu vực này cần loại bỏ quy định về thâm hụt chi tiêu trong lĩnh vực quốc phòng.

Theo quy định hiện hành, các nước thành viên EU cần giữ mức thâm hụt chi tiêu công dưới 3% GDP và tổng nợ công không quá 60% GDP. Tuy nhiên, quy định này có thể được đình chỉ trong những trường hợp đặc biệt, mà một ví dụ gần đây là khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng đáng kể áp lực lên các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi buộc các nước phải tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, cao hơn nhiều so với mức 2% hiện tại.

Điều này đang gây khó cho nhiều nước thành viên NATO nhưng cũng đồng thời là thành viên EU như Pháp, Bỉ, Hungary, Italy, Malta, Ba Lan, Romania và Slovakia, do các nước này đang phải đối mặt với thâm hụt chi tiêu lớn. Đơn cử, thâm hụt chi tiêu công của Pháp trong năm ngoái chiếm tới 6% GDP, gấp đôi giới hạn của EU.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các quy tắc tài chính của EU đã “lỗi thời” và Chính phủ của Thủ tướng Bayrou đang phải nỗ lực để đưa con số này xuống dưới 5,4% GDP trong năm nay./.

NATO gia tăng áp lực lên các nước thành viên về chi tiêu quốc phòng Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte, đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ, thúc giục các quốc gia đạt mục tiêu chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng "trước mùa Hè" năm nay.