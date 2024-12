Thủ tướng: Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NVIDIA làm ăn thuận lợi

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều tối 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với ông Jensen Huang - nhà sáng lập, đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới NVIDIA của Hoa Kỳ.

Cùng dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA về hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về trí tuệ nhân tạo (AI) của NVIDIA và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết đây là lần thứ 3 trong vòng hơn một năm Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn NVIDIA. Trước đó, tháng 9/2023, trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm trụ sở NVIDIA và đầu tháng 12/2023, Tổng Giám đốc NVIDIA đã đến Việt Nam và có cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng với tầm nhìn chiến lược, cùng sự quý mến, tin cậy lẫn nhau, NVIDIA đã sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển AI hàng đầu tại châu Á. Tổng Giám đốc Jensen Huang đã cam kết biến Việt Nam thành "ngôi nhà thứ hai" của NVIDIA.

Tổng Giám đốc Tập đoàn NDIVIA Jensen Huang nêu rõ sự phát triển và vai trò to lớn của AI trong đời sống xã hội; cho rằng Việt Nam có tiềm năng, hạ tầng, nguồn nhân lực để phát triển và AI ngày càng được ứng dụng nhiều hơn trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Cảm ơn tầm nhìn và sự khuyến khích của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, NDIVIA và cá nhân Tổng Giám đốc Jensen Huang cam kết sẽ luôn là bạn, là đối tác của Việt Nam trên mỗi bước đi trong hành trình phát triển hợp tác.

Cùng với Tổng Giám đốc Jensen Huang chứng kiến ký kết hợp tác giữa NVIDIA và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn ngài Jensen Huang đã mang cho Việt Nam nguồn động lực, cảm hứng mạnh mẽ, tình cảm hết sức chân thành, tin cậy để cùng hợp tác, phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Jensen Huang, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn NVIDIA (Hoa Kỳ) chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao việc trong một thời gian ngắn, bằng trí tuệ và sự quyết đoán, ông Jansen Huang đã hiện thực quyết tâm xây dựng Việt Nam thành quê hương thứ hai của NVIDIA. Với phương châm “đã nói là làm," chỉ trong vòng hơn một năm, hai bên đã gặp nhau 3 lần, thể hiện sự tin tưởng, chân thành hợp tác.

Biểu thị trân trọng sự hợp tác của NVIDIA và cá nhân ông Jensen Huang dành cho Việt Nam để phát triển đất nước dựa vào khoa học, công nghệ trong đó có AI, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên cơ sở nền tảng đã đạt được.

NVIDIA hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển AI, tạo ra lực lượng sản xuất mới cho Việt Nam, dựa trên trí tuệ của người Việt Nam; chuyển giao công nghệ, giúp Việt Nam phát triển AI đúng hướng, phù hợp xu thế của nhân loại, phát huy tiềm năng văn hóa, truyền thống lịch sử, trí tuệ con người Việt Nam; cùng Việt Nam phát triển hạ tầng AI, giúp Việt Nam với năng lực, tiềm lực của mình nhanh chóng đáp ứng yêu cầu phát triển; giúp Việt Nam phát triển công nghệ thông qua phát triển AI, đào tạo nguồn nhân lực để tận dụng trí tuệ, năng lực của người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc với nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn NVIDIA, ông Jensen Huang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị NVIDIA hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực cơ sở dữ liệu, điện toán đám mây, Internet vạn vật; chinh phục không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm; truyền cảm hứng, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và AI của Việt Nam, qua đó giúp Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng về một Việt Nam độc lập, tự do, tự chủ, nhân dân được ấm no, hạnh phúc; vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước phát triển giàu mạnh và thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NVIDIA làm ăn thuận lợi, hiệu quả tại Việt Nam, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ," "cùng lắng nghe và thấu hiểu"; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào”./.

