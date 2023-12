Thừa Thiên-Huế đứng thứ 4 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Thi công phần mái kè bờ tại Dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, Phú Hải thuộc huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên-Huế). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thừa Thiên-Huế thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc.

Nhiều dự án trọng điểm từ nguồn vốn đầu tư công đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ đầu năm 2023 đến nay địa phương đã giải ngân 5.311/hơn 5.758 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công được Chính phủ giao, đạt 92%, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Dự kiến kết quả giải ngân cả năm của tỉnh đạt 96% kế hoạch. Ngoài ra, năm 2023, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã giao bổ sung kế hoạch đầu tư công từ các nguồn vượt thu ngân sách tỉnh với tổng số vốn là 1.717 tỷ đồng, địa phương đang phấn đấu sẽ giải ngân hết 100% nguồn vốn này trong tháng 12/2023.

Để có kết quả trên, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết phải làm tốt việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án; tập trung giải quyết giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân; lựa chọn những bộ quản lý có năng lực chuyên môn, phẩm chất tổ chức tốt và tinh thần trách nhiệm để thực hiện kế hoạch triển khai đầu tư vốn đầu tư công.

Các chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý; rà soát, bảo đảm cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, kịp thời từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định; thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng.

Đồng thời, địa phương cũng kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định và phù hợp với thực tế...

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Quốc Sơn, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đang mang lại nhiều tác động tích cực trong việc thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác.

Sau gần 3 năm triển khai, phần lớn các dự án trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh việc hoàn thiện, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phát huy các lợi thế của tỉnh trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và sản xuất công nghiệp. Đồng thời giải quyết những yêu cầu bức thiết trong đời sống kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi sớm thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Đến nay, một số dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả như: dự án nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội, đường Phú Mỹ-Thuận An, đường phía Tây phá Tam Giang-Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ-Phú Đa), các dự án chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp...

Bên cạnh đó, các dự án đang triển khai cũng có tiến độ thi công và giải ngân tốt như: dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, đê chắn sóng Cảng Chân Mây giai đoạn 2...

Dự kiến, năm 2024 tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ thông xe kỹ thuật cầu qua cửa biển Thuận An và cầu vượt sông Hương; hoàn thành dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi-Mộc Hàn -Phú Khê, các hạng mục kè sông Như Ý, kè tại khu C khu đô thị An Vân Dương, lề đường Phạm Văn Đồng, các công trình điện Kiến Trung và điện Thái Hoà trong khu vực Tử Cấm Thành Huế.

Đồng thời, tỉnh dự kiến sẽ khởi công mới dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế, đường vành đai 3, đường Tố Hữu nối dài đi Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài./.