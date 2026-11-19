Nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học–công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần phục vụ các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 18/11, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh đã có cuộc gặp với Thủ hiến bang Karnataka, nơi có “thung lũng silicon” của Ấn Độ, để trao đổi về các cơ hội hợp tác mới.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Karnataka, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh và Thủ hiến D.K. Shivakumar đã trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và phát triển hạ tầng. Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cho rằng Việt Nam và bang Karnataka có nhiều điểm tương đồng và thế mạnh bổ trợ cho nhau, đồng thời có nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ số, nghiên cứu và phát triển.

Chúc mừng bang Karnataka tổ chức Hội nghị Công nghệ Bengaluru 2026 (BTS 2026), Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cho biết có 2 doanh nghiệp của Việt Nam tham dự hội nghị lần này, gồm tập đoàn Vingroup hoạt động trong lĩnh vực xe điện, giao thông xanh và tập đoàn CT Group với định hướng phát triển các công nghệ tiên tiến. Đại sứ cho biết Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) của Vingroup đang hướng tới việc khai trương dịch vụ taxi điện Green SM tại bang Karnataka trong thời gian tới.

Đại sứ mong muốn chính quyền bang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để GSM triển khai kế hoạch này, góp phần thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, giảm phát thải và phát triển giao thông đô thị bền vững ở địa phương.

Ngoài ra, Đại sứ cũng đề nghị bang Karnataka hỗ trợ tập đoàn Vingroup tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh như phát triển khu vui chơi giải trí, công viên chủ đề, khách sạn, nhà ở, trường học và các dự án hạ tầng, dịch vụ đô thị hiện đại, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Karnataka.

Về phần mình, Thủ hiến D.K.Shivakumar hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cùng đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam, đồng thời đánh giá tích cực về tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Thủ hiến nhấn mạnh bang Karnataka luôn coi trọng thu hút đầu tư, phát triển công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế; do đó ông mong muốn sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, tìm hiểu cơ hội và triển khai các dự án đầu tư, kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm tại bang miền Nam này.

Trước đó chiều 17/11, trong khuôn khổ các hoạt động tại BTS 2026 trong vai trò nước đối tác của Liên minh Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GIA Partners), Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đã tham dự Toạ đàm bàn tròn Đại sứ về hợp tác phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với chủ đề “AI trong quản trị nhà nước: Từ ứng dụng đến đồng sáng tạo.”

Phát biểu tại toạ đàm, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể của Việt Nam trong ứng dụng, đồng kiến tạo và đảm bảo trách nhiệm trong phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI.

Đại sứ cho biết Việt Nam xây dựng nền tảng số trước khi triển khai AI trên diện rộng theo tinh thần dữ liệu trước, AI sau. Ngoài ra, Việt Nam áp dụng phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công-tư đồng hành” để thúc đẩy đồng kiến tạo trong phát triển và triển khai AI có trách nhiệm. Bên cạnh đó, Việt Nam luôn đảm bảo ứng dụng AI trong khu vực công phải lấy con người làm trung tâm, đảm bảo an toàn, trách nhiệm giải trình và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trên cơ sở các kinh nghiệm của Việt Nam và thế mạnh của bang Karnataka về phát triển khoa học-công nghệ, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đề xuất hai bên thúc đẩy quan hệ đối tác về AI trong cung cấp dịch vụ công theo 3 bước. Một là kết nối sáng kiến Chính quyền tiên phong của Karnataka với các chương trình đổi mới sáng tạo và sandbox AI của Việt Nam. Hai là hai bên hướng tới khởi động một dự án thí điểm chung trong vòng 12 tháng tới. Ba là mở cửa tiếp cận thị trường GIA cho các startup theo cả hai chiều.

Đại sứ các nước khác cũng chia sẻ kinh nghiệm, chính sách và thành tựu trong phát triển, ứng dụng AI vào hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân; đồng thời trao đổi về các điều kiện cần thiết để mở rộng ứng dụng AI, bảo đảm an toàn dữ liệu, phát triển AI có trách nhiệm và thúc đẩy hợp tác với bang Karnataka nói riêng, Ấn Độ nói chung.

Việc Đại sứ Trịnh Minh Mạnh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán Việt Nam tham gia nhiều hoạt động tại BTS 2026 và gặp gỡ, trao đổi với chính quyền bang Karnataka mở ra triển vọng cho các cơ hội hợp tác mới giữa hai bên trong bối cảnh cả Việt Nam và Ấn Độ đều lấy khoa học-công nghệ là động lực cho phát triển đất nước, đồng thời tiếp thêm động lực cho mối quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện tăng cường đã được lãnh đạo hai nước nâng cấp từ tháng 5/2026./.

Hiện thực hóa các thỏa thuận về hợp tác công nghệ Việt Nam-Ấn Độ Việt Nam-Ấn Độ hướng tới tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, đổi mới sáng tạo và công nghệ số, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu để đưa các sáng kiến vào thực tiễn.