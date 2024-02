Thương hiệu lâu đời nhất thế giới bị chỉ trích sau khi thay đổi logo

Logo cũ và logo mới của Lyle's Golden Syrup. (Ảnh: Telegraph)

Lyle's Golden Syrup là thương hiệu của một loại xirô đường ra đời từ những năm 1880, nổi tiếng là một nguyên liệu làm bánh phổ biến ở Ireland và Vương quốc Anh.

Trong hơn 140 năm qua, nhà sản xuất này chỉ dùng duy nhất một logo với hình ảnh biểu tượng khá kỳ lạ, đó là xác một con sư tử với những con ong bay vo ve xung quanh.

Sách Kỷ lục Thế giới Guinness đã xác nhận Lyle’s Golden Syrup là sản phẩm có bao bì và nhãn hiệu không thay đổi lâu đời nhất thế giới.

Xirô vàng hay mật đường, là một loại nước đường sánh đặc có màu vàng hổ phách, được làm từ đường tinh luyện, do Abram Lyle & Sons sản xuất lần đầu tiên vào năm 1881.

Người sáng lập công ty, doanh nhân người Scotland Abram Lyle, là một người sùng đạo. Ông đã chọn biểu tượng logo dựa trên một câu chuyện trong Kinh thánh, kể về Samson – người đã tay không giết chết một con sư tử và sau đó phát hiện ra những con ong mật đã làm tổ trong xác của con vật.

Câu đố của Samson trong Kinh thánh “Out of the strong came forth sweetness” (tạm dịch: Vị ngọt từ kẻ mạnh sinh ra) cũng xuất hiện trên logo của Lyle kể từ năm 1883.

Lyle's Golden Syrup hiện thuộc sở hữu của Công ty Tate & Lyle Sugars, chuyên cung cấp thực phẩm và đồ uống trên thế giới.

Năm 2008, nhân kỷ niệm 125 năm ra đời sản phẩm, Tate & Lyle Sugars công bố thay đổi hộp thiếc sang màu vàng, nhưng giữ nguyên logo.

Ở lần thay đổi logo mang tính lịch sử này, Tate & Lyle Sugars cho biết họ muốn “làm mới di sản lâu đời của thương hiệu nhằm thu hút người tiêu dùng của thế kỷ 21.”

Logo mới là hình minh họa trừu tượng hơn và sinh động hơn với khuôn mặt của một con sư tử với duy nhất một con ong bay trên đầu.

Việc đổi logo sẽ được thực hiện trên toàn bộ dòng sản phẩm, ngoại trừ hộp thiếc Lyle's Golden Syrup cổ điển vẫn giữ lại bao bì truyền thống.

Giám đốc thương hiệu James Whiteley cho biết: "Logo mới của Lyle được thiết kế mới mẻ hơn dành cho các hộ gia đình Anh hiện đại nhưng vẫn mang lại cảm giác hoài cổ.”

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness cho biết nhãn hiệu của Lyle's Golden Syrup không thay đổi nhiều kể từ năm 1885. Những điều chỉnh duy nhất chỉ là sự thay đổi nhỏ về mặt kỹ thuật khi hộp thiếc của Lyle được thay bằng bằng ván bìa cứng một thời gian ngắn trong Thế chiến 1, do thiếu nguyên liệu.

Alexander Linklater cho biết việc đổi thương hiệu là "vứt bỏ lịch sử." (Ảnh: Telegraph)

Tuy nhiên, việc thay đổi logo lâu đời của Lyle's Golden Syrup của Tate & Lyle lần này đã vấp phải nhiều sự chỉ trích. Hậu duệ của người sáng lập Lyle's Golden Syrup cho rằng nhà sản xuất đã “vứt bỏ lịch sử” khi thiết kế lại hình ảnh sư tử trên logo.

Alexander Linklater, chắt của Abram Lyle, cho rằng biểu tượng logo mới "yếu đuối và khó hiểu.”

Tate & Lyle Sugars cũng phải đối mặt với sự chỉ trích từ các thành viên Church of England, những người cho rằng việc đổi thương hiệu đã “xóa bỏ” thông điệp Cơ đốc giáo trong logo.

Công ty sau đó đã đưa ra lời xin lỗi và cho biết không có “yếu tố tôn giáo” trong quyết định thay đổi thương hiệu./.

