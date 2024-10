Tinh thần dám ước mơ và đối mặt với thách thức của thế hệ trẻ Việt tại Australia

Giải Quán quân thuộc về đội thi EnerTrade với đề án khởi nghiệp thu thập pin đã qua sử dụng bằng thiết bị tích hợp công nghệ AI. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/10, Hội du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW) đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi “UAVS Start Up Challenge” (UAVS - Cuộc thi Khởi nghiệp 2024) quy tụ các bạn sinh viên với niềm đam mê công nghệ và khởi nghiệp đang sinh sống và làm việc tại bang New South Wales.

Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên Việt Nam kết nối, thử sức cùng với bạn bè đồng trang lứa có chung niềm đam mê.

Phát biểu khai mạc đêm chung kết, bạn Huỳnh Tấn Đạt - Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia - đại diện cho toàn thể sinh viên Việt Nam tại Xứ sở Chuột túi, chia sẻ rằng đêm chung kết không chỉ là đích đến của một cuộc thi, mà còn là minh chứng cho tinh thần dám ước mơ lớn, đổi mới và đối mặt với thách thức của thế hệ trẻ Việt Nam.

Nỗ lực sáng tạo, đổi mới của các bạn du học sinh Việt Nam tại Australia đã đóng góp một phần nhỏ bé vào tầm nhìn hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như đổi mới và giáo dục, mở ra cơ hội cho các doanh nhân trẻ.

Bạn Huỳnh Tấn Đạt cho biết trong chuyến thăm Australia tháng 3/2024 và gặp mặt cộng đồng người Việt tại quốc gia châu Đại Dương này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp qua "tăng cường hợp tác" và "kết nối nguồn lực." Những nỗ lực sáng tạo của các bạn sinh viên Việt Nam chính là đóng góp cho tầm nhìn này.

Giải Á quân thuộc về đội thi GypFoam với đề án khởi nghiệp về vật liệu xây dựng đa năng từ phế thải. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong 2 tháng diễn ra cuộc thi, các đội thi đã trải qua vòng 1 có chủ đề “Giương Nỏ," với đề bài yêu cầu trình bày kế hoạch kinh doanh, giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp hướng tới, đề xuất giải pháp đổi mới và đánh giá tác động bền vững tiềm năng đối với doanh nghiệp và xã hội dựa trên 8 lĩnh vực là giáo dục, kỹ năng và đào tạo; tài nguyên và năng lượng; nông, lâm nghiệp và thủy sản; ngành sản xuất; ngành du lịch; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; kinh tế số; và ngành dịch vụ.

Vòng 2 có chủ đề “Ngắm bắn” tạo điều kiện để các đội kết nối với các cố vấn của cuộc thi để hoàn thiện bản kế hoạch khởi nghiệp, đồng thời tranh tài tại buổi thuyết trình dự án kinh doanh theo format “Shark Tank” nhằm tìm kiếm cơ hội tiến vào vòng chung kết. Sự kiện “Shark Tank Pitch” đã được tổ chức thành công với sự tham gia của 10 đội thi và hơn 50 khán giả là các bạn sinh viên đến từ khắp bang New South Wales.

Đêm chung kết cuộc thi “UAVS Start Up Challenge” có chủ đề “Trúng đích” đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút 5 đội thi xuất sắc và hơn 150 người tham dự từ toàn bang New South Wales. Các đội đã tham gia tranh tài qua 3 vòng thi thuyết trình đề án kinh doanh, tranh biện, và vấn đáp với ban giám khảo.

Ban Giám khảo trong đêm chung kết cuộc thi “UAVS Start Up Challenge” là những nhà lãnh đạo nổi bật trong lĩnh vực khởi nghiệp và công nghệ như anh Mike Nguyễn - Giám đốc mảng quản lý quỹ tại Real Asset Management; cô Anna Lin - nhà quản lý cấp cao về quan hệ đối tác tại Đại học Western Sydney, anh Nguyễn Tuấn Nghĩa - người sáng lập và CEO của công ty công nghệ Anscester; cô Hương Lê - nhà sáng lập và là CEO của công ty BC Invest Asia Vietnam, anh Nhật Nguyễn - nhà quản lý của công ty hàng không vũ trụ Space Machines; và thầy Timothy Hor - giảng viên về lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Đại học Newcastle.

Trao giải cho đội thi Rice Up với đề án khởi nghiệp về nguồn gạo chất lượng cao từ công nghệ tiên tiến của Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết quả chung cuộc, giải Quán quân thuộc về đội thi EnerTrade với đề án khởi nghiệp thu thập pin đã qua sử dụng bằng thiết bị tích hợp công nghệ AI. Giải Á quân thuộc về đội thi GypFoam với đề án khởi nghiệp về vật liệu xây dựng đa năng từ đồ phế thải. Giải Quý quân thuộc về đội thi Rice Up với đề án khởi nghiệp về nguồn gạo chất lượng cao từ công nghệ tiên tiến của Australia. Giải thưởng Đội yêu thích nhất thuộc về đội GypFoam, 2 đội thuộc top 5 là Craftvogage và Econique.

Với mục tiêu tạo sân chơi học thuật lành mạnh và khuyến khích tinh thần sáng tạo của các bạn du học sinh trong lĩnh vực khởi nghiệp, sự kiện đã nhận được những đánh giá tích cực từ ban giám khảo, thí sinh và các khán giả tham dự.

Được thành lập ngày 25/3/2018, dưới sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và được chính quyền bang New South Wales công nhận là một tổ chức sinh viên phi lợi nhuận, UAVS tự hào là một tổ chức sinh viên tích cực tổ chức các sự kiện học thuật bổ ích cho cộng đồng du học sinh. Các hoạt động chính của Hội là chuỗi sự kiện định hướng phát triển nghề nghiệp như UAVS Startup Challenge - Step Up Your Game (Cuộc thi khởi nghiệp đầu tiên dành cho sinh viên Việt Nam tại Sydney), Journey to the Big4 (Hành trình đến 4 Công ty Kiểm toán hàng đầu), The Age of Clicking (hội thảo về thị trường tiếp về tiếp thị kỹ thuật số), UAVS Business Case Challenge (Cuộc thi phân tích tình huống kinh doanh thực tế với chủ đề E-Commerce)…, tất cả đều thu hút sự chú ý và tham gia đông đảo của cộng đồng du học sinh và cựu du học sinh Việt Nam./.

