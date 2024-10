Tòa án EU xem xét các cáo buộc sai phạm trong mua bán vaccine ngừa COVID-19

Vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/10, Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (EU) thông báo vào tháng tới sẽ bắt đầu xem xét các cáo buộc Ủy ban châu Âu (EC) thiếu minh bạch thông tin trong việc đặt mua vaccine ngừa COVID-19.

Vụ kiện tập trung vào các tin nhắn trao đổi trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 giữa Chủ tịch EC Ursula von der Leyen với ông Albert Bourla, Giám đốc điều hành hãng Pfizer, nhằm đạt được thỏa thuận đặt mua số lượng lớn vaccine cho EU.

Nội dung cuộc trao đổi chưa từng được công khai mà do báo The New York Times của Mỹ công bố hồi năm 2021.

Năm ngoái, báo này đã kiện EC vì không công khai các tin nhắn, bất chấp yêu cầu về quyền tự do thông tin.

Người phát ngôn của Tòa án Công lý EU xác nhận sẽ xem xét khiếu nại của The New York Times vào ngày 15/11 tới.

Các bên sẽ có cơ hội trình bày luận điểm trong phiên tòa công khai và dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết sau vài tháng.

Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020, EU đã nhanh chóng hành động để đảm bảo có được vaccine cho người dân trong bối cảnh nhu cầu tăng rất cao trên toàn cầu. EC đã lựa chọn Pfizer làm nhà cung cấp chính.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố trong quá trình mua vaccine đã được bảo mật, dẫn đến những cáo buộc thiếu minh bạch và một số vụ kiện tại Bỉ cũng như tại các tòa án của EU.

Tháng 1/2022, cơ quan thanh tra của EU kết luận EC đã thiếu sót trong công tác quản lý khi không xác định được các tin nhắn và không công khai nội dung các tin nhắn này.

Cơ quan này cho rằng cần phải tuân thủ quy định minh bạch thông tin của EU đối với các tài liệu chính thức, điều mà bà Von der Leyen phản đối.

Trước đó, EC từ chối công khai tin nhắn cũng như xác nhận liệu các nội dung này có tồn tại hay không, dù chính bà Von der Leyen đã từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn trước đó./.

