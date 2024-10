Tôn vinh doanh nghiệp tiên phong trong kỷ nguyên số

Sự kiện Insider Growth Maker' Club 2024 diễn ra cuối tháng 9 tại khách sạn Caravelle Sài Gòn, đã thu hút hơn 80 khách mời từ các lĩnh vực tài chính, bán lẻ, bảo hiểm và sản xuất.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ thành công trong chuyển đổi số và kết nối với những đối tác tiên phong. Sự kiện có sự tham dự của các doanh nghiệp lớn như ACB Bank, Coolmate, Shinhan Bank, Generali, Vinamilk và Biti's, khẳng định vai trò quan trọng của họ trong hành trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Growth Maker' Club, kế thừa từ các sự kiện danh tiếng như RESHAPE ON TOUR, RESHAPE 21 và 22, đã trở thành một nền tảng quốc tế, kết nối các nhà lãnh đạo với cơ hội học hỏi và hợp tác chiến lược.

Trước đó, vào ngày 16/9/2024 tại Hà Nội, sự kiện đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số khu vực phía Bắc.

Sự kiện Growth Maker' Club 2024 đã chào đón những diễn giả hàng đầu đến từ các lĩnh vực khác nhau, những người đã chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn chuyên sâu về cách doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu suất kinh doanh:

Nam Nguyễn - Managing Director Khối Ngân Hàng Số - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)

Nhu Phạm - CEO - Coolmate

Đức Đặng - Head of Performance MKT - Generali

Jack Nguyễn - VP of Growth - Đông Nam Á - Insider

Trang Đỗ - Country Head, Customer Success Director - Insider

Những chia sẻ của họ đã mang lại nhiều giá trị về việc ứng dụng dữ liệu, cá nhân hóa hành trình khách hàng, và tận dụng các công nghệ tiên tiến để dẫn dắt doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc

1. The Growth Maker Team of the Year - ACB

ACB Bank đã xuất sắc giành giải The Growth Maker Team of The Year nhờ vào thành công trong việc xây dựng hệ thống CDxP đa phòng ban với hơn 200 chiến dịch hàng tháng cho khách hàng ACB One. Với sự hợp tác chiến lược kéo dài hơn 2 năm cùng Insider, ACB đã chứng minh vai trò tiên phong trong việc tối ưu hóa quy trình và mang lại trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

Loan Trần - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khối Ngân hàng số, ACB Bank

2. The Best CRM Innovation & Data Strategy Award - BE

BE Group đã được vinh danh với giải The Best CRM Innovation & Data Strategy Award nhờ việc áp dụng chiến lược CRM đột phá, sử dụng dữ liệu real-time từ Google BigQuery và Be Drivers app để cá nhân hóa hành trình khách hàng.

BE đã thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc cho hơn 6 verticals như Car, Bike, Food, Cake, và nhiều dịch vụ khác.

Ngọc Trần - Head of Vertical, BE Group

3. The Best Use of Loyalty Data Award - Coolmate

Coolmate giành giải The Best Use of Loyalty Data Award nhờ sự hợp nhất dữ liệu từ chương trình Cool Club Loyalty và khởi động các hành trình chăm sóc, cross-sell cho tập người dùng trung thành giúp gia tăng doanh thu bền vững đa kênh, giúp gia tăng tương tác khách hàng và doanh thu từ nhóm khách hàng trung thành.

Nhu Phạm - CEO, Coolmate

4. CDxP Gamification Excellence Award - Shinhan Bank

Shinhan Bank đã xuất sắc nhận giải CDxP Gamification Excellence Award nhờ thành công trong việc triển khai dự án CDxP Gamification, đặt Gamification làm chiến lược lâu dài, kết hợp với tự động hóa Marketing giúp tăng khám phá và giao dịch khác nhau cho mỗi người dùng và dữ liệu khách hàng để tăng cường giao dịch và tương tác trên ứng dụng của ngân hàng.

Nghĩa Đinh - Digital Banking Division, Shinhan Bank

5. The Customer Experience Innovation for Retail Award - American Fashion

American Fashion đã nhận giải The Customer Experience Innovation for Retail Award nhờ sự đổi mới mạnh mẽ trong việc kết hợp dữ liệu từ cửa hàng và website, thành công trong việc triển khai chiến lược O2O Omni-channel và tận dụng các kênh như Native SMS, ZNS và cá nhân hóa tìm kiếm website (Eureka) để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Calvin Lâm - CEO, American Fashion

6. The Best 1st-Party Data Strategy for Retail Award - Maison

Maison đã được trao giải The Best 1st-Party Data Strategy for Retail Award nhờ thành công trong việc hợp nhất dữ liệu người dùng từ 180+ cửa hàng của 35 thương hiệu. Nhờ vào sự ứng dụng AI và Smart Reco, Maison đã cải thiện tần suất mua hàng và gia tăng giá trị vòng đời khách hàng.

Nam Lưu - Head of Ecom, Maison

7. The CDxP Transformation Leader - Vinamilk

Vinamilk đã giành giải The CDxP Transformation Leader nhờ khả năng chuyển đổi hệ thống nhanh chóng trong chưa đầy 1 năm. Vinamilk đã thành công trong việc đồng bộ dữ liệu online, offline và CRM, triển khai AI & Smart Reco để tối ưu bán chéo và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thuận Nguyễn - Chuyên viên Cấp cao Truyền thông trực tuyến Marketing, Vinamilk

8. The Best Use of Lead Scoring Model Award - Generali

Generali đã xuất sắc giành giải The Best Use of Lead Scoring Model Award nhờ thành tựu nổi bật trong việc xây dựng mô hình Lead Scoring, giúp tối ưu chi phí Lead Acquisition và tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng lên 300%, cùng tỷ lệ liên hệ thành công tăng 46%.

Đức Đặng - Head of Performance Marketing, Generali

9. The Most Breakthrough CDxP Strategy - Biti's

Cuối cùng, Biti's đã giành giải The Most Breakthrough CDxP Strategy nhờ việc triển khai các chiến lược CDxP đột phá hiểu hành vi người dùng, Persona qua các A/B test Media Testing, sử dụng PSAT model để phân tích sâu hành vi khách hàng, từ đó tăng trưởng doanh thu D2C

Phú Lê - Marketing Manager, Biti's

Sự kiện Insider Growth Maker' Club 2024 không chỉ là nơi tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong hành trình chuyển đổi số, mà còn khẳng định sứ mệnh của Insider trong việc mang lại giá trị đột phá cho cộng đồng doanh nghiệp.

Với tầm nhìn thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp "biến dữ liệu thành đòn bẩy, công nghệ thành đôi cánh", Insider cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và cung cấp những giải pháp công nghệ tiên tiến, giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên số hóa.

Sự kiện này chính là nền tảng để các doanh nghiệp Việt hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế số toàn cầu. Insider tin rằng, với sự dẫn dắt bởi công nghệ tiên phong và những giải pháp sáng tạo, các doanh nghiệp Việt sẽ tiếp tục bứt phá và đạt được những thành tựu vượt bậc trong tương lai.

Trong Báo cáo G2 mùa Thu 2024 vừa công bố, và đúng như dự đoán, Insider đã mở rộng vị thế dẫn đầu trong 10 danh mục, bao gồm WhatsApp và hơn 190 bảng xếp hạng, báo cáo và chỉ số. Điểm mới nổi bật? Insider giành vị trí số 1 trong hạng mục Tiếp thị WhatsApp mới

Vượt qua mọi nhà cung cấp khác ở tất cả các danh mục và năng lực

Được vinh danh là một trong những Sản phẩm SaaS phát triển nhanh nhất thế giới Hơn nữa, Insider vẫn duy trì điểm hài lòng người dùng hoàn hảo 100/100, với 98% người dùng tán thành lộ trình đầy tham vọng và công nhận Insider là giải pháp nhanh nhất, dễ triển khai nhất, mang lại kết quả và ROI vượt trội./.

VietinBank hợp tác chiến lược cùng Insider và DTSVN Với kinh nghiệm toàn cầu của Insider và sự am hiểu vận hành giải pháp tại Việt Nam của DTSVN, việc đồng hành của 2 đối tác giúp VietinBank thấu hiểu nguời dùng, tối ưu trải nghiệm...