Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 17/11 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, từ ngày 17-20/11/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến, về phía Trung Quốc có lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, Đại sứ Lễ nghi Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Quảng Đông.

Tại sân bay còn có hàng trăm thiếu niên Trung Quốc trong bộ đồng phục, tay cầm những đóa hoa rực rỡ, cùng nhau thực hiện màn đồng diễn chào mừng sôi động, hoành tráng, thể hiện sự nồng nhiệt và hiếu khách.

Thiếu nhi Trung Quốc chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng" và ba ưu tiên: Mở cửa, Đổi mới và Hợp tác mang ý nghĩa thiết thực.

Kể từ khi thành lập năm 1989, qua gần 40 năm hình thành và phát triển, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hợp tác APEC tập trung vào 3 trụ cột chính: Tự do hóa thương mại và đầu tư; Thuận lợi hóa kinh doanh và Hợp tác kinh tế-kỹ thuật, nâng cao năng lực, phát triển bình đẳng và bền vững.

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 10, diễn ra ngày 15/11/1998 ở Kuala Lumpur (Malaysia), đánh dấu quá trình phát triển và mở rộng của Diễn đàn, đưa số thành viên của APEC lên 21 nền kinh tế.

Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2026 đánh dấu việc Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 từ Trung Quốc. Đây không chỉ là dấu mốc trong tiến trình gần 30 năm tham gia APEC của Việt Nam mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín, trách nhiệm, năng lực điều phối ngày càng cao trong hợp tác khu vực sau hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại, đầu tư và hợp tác cùng có lợi; đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam đối với Diễn đàn, chuẩn bị chu đáo cho vai trò chủ nhà APEC 2027 và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất.

Là một thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng cùng các thành viên xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thâm Quyến, bắt đầu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 33 Sáng 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Thâm Quyến, bắt đầu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.