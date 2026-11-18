Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, ngày 18/11, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Lý Gia Siêu, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).



Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ với nhiều kết quả tích cực trong hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trên cơ sở nhất quán coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với Trung Quốc, Việt Nam luôn ủng hộ chính sách “một quốc gia, hai chế độ,” Luật Cơ bản và các quy chế liên quan của Hong Kong (Trung Quốc), ủng hộ Hong Kong (Trung Quốc) phát triển phồn vinh thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc; luôn ủng hộ, khuyến khích các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Hong Kong (Trung Quốc).



Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu chúc mừng những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tin tưởng Việt Nam sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế; khẳng định Chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc) tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng, triển vọng phát triển của Việt Nam và quan hệ Hong Kong (Trung Quốc)-Việt Nam.



Để tăng cường hơn nữa hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Trung Quốc và kết quả các chuyến thăm, cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc), trọng tâm là: Đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, khuyến khích các doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc) đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn và điện tử, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, hạ tầng logistics.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hong Kong (Trung Quốc) tạo thuận lợi cho các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như gạo, nông, lâm, thủy sản, hoa quả tươi và chế biến; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, chứng khoán, ngân hàng, tiếp tục nghiên cứu thúc đẩy kết nối giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với thị trường tài chính Hong Kong (Trung Quốc).



Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp bảo hộ công dân, tư pháp và thực thi pháp luật, tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc); mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân; phối hợp hiệu quả trong các cơ chế, khuôn khổ hợp tác kinh tế đa phương mà hai bên là thành viên, mang lại lợi ích cho cả hai bên, đóng góp chung cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.



Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam. Ông Lý Gia Siêu nhấn mạnh ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027./.

APEC 2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11, chiều 18/11/2026, tại Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC.