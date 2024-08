Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Ông Kim Yong-hyun. (Nguồn: Korea Times)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chỉ định ông Kim Yong-hyun, người đứng đầu Cơ quan an ninh tổng thống (PSS), giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Shin Won-sik.

Ông Kim Yong-hyun, 65 tuổi, là tướng quân đội 3 sao đã nghỉ hưu. Sau buổi điều trần tại Quốc hội ngày 12/8, ông Kim Yong-hyun sẽ thay thế ông Shin Won-sik làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Shin Won-sik được bổ nhiệm giữ chức cố vấn an ninh quốc gia thay ông Chang Ho-jin được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt phụ trách các vấn đề đối ngoại và an ninh - một chức vụ mới được thành lập.

Tốt nghiệp Học viện quân sự Hàn Quốc năm 1982, ông Kim Yong-hyun từng giữ các chức vụ nổi bật trong quân đội như chủ nhiệm ban tác chiến Hội đồng tham mưu trưởng liên quân trước khi nghỉ hưu năm 2017.

Sau khi chính phủ của Tổng thống Yoon Suk Yeol nhậm chức tháng 5/2022, ông Kim Yong-hyun được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan an ninh tổng thống. Ông được xem là người am hiểu các chính sách an ninh và đối ngoại của Tổng thống Yoon Suk Yeol với tư cách phụ tá gần gũi.

Buổi điều trần tại Quốc hội được xem là mang tính hình thức vì việc chính thức bổ nhiệm không yêu cầu sự chấp thuận của Quốc hội.

Tại Hàn Quốc, thủ tướng là chức vụ duy nhất trong nội các cần được quốc hội chấp thuận./.

