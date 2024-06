Tổng thống Mỹ Biden trấn an các nhà tài trợ sau màn tranh luận trực tiếp

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp vào tối 27/6 thấp hơn nhiều so với ứng cử viên Trump, khiến nhiều thành viên của đảng Dân chủ lo ngại.

Ông Joe Biden (phải) và ông Donald Trump. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)

Ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham dự các cuộc gây quỹ tranh cử tại New York và New Jersey, nhằm trấn an các nhà tài trợ rằng ông vẫn có thể tái đắc cử vào tháng 11 tới.

Động thái trên được tiến hành trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp vào tối 27/6 (giờ địa phương) thấp hơn nhiều so với ứng cử viên Trump, khiến nhiều thành viên của đảng Dân chủ lo ngại.

Nhiều nhà bình luận chính trị đã kêu gọi Tổng thống Biden từ chức sau cuộc tranh luận, trong đó có ban biên tập của tờ The New York Times.

Tờ Washington Post cho rằng màn tranh luận đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Tổng thống Biden có thể đảm đương công việc khó khăn này thêm 4 năm nữa hay không.

Theo tờ The New York Times, trong những ngày gần đây, nhiều nhà tài trợ hàng đầu đã tham vấn các cố vấn chính trị về các quy tắc để có thể thay thế ông Biden trước hoặc trong Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng Tám tới.

Một số nhà tài trợ cũng đang cố gắng tiếp cận đệ nhất phu nhân Jill Biden, đề nghị bà thuyết phục ông Biden không tiếp tục tranh cử, thậm chí có ý kiến còn kêu gọi tiến hành một chiến dịch công khai để gây áp lực buộc ông Biden rút lui.

Tuy nhiên, các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ, trong đó có 2 cựu Tổng thống là ông Barack Obama và ông Bill Clinton, đều tái khẳng định sự ủng hộ đối với ông Biden.

Phát biểu trước khoảng 100 người ủng hộ ở Hamptons, ông Biden thừa nhận: "Tôi hiểu rõ những quan ngại về cuộc tranh luận... Vấn đề là tôi đã không có một buổi tối tuyệt vời, nhưng ông Trump cũng vậy."

Ông cam kết "sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này."

Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Biden thừa nhận cuộc tranh luận hôm 27/6 đã không diễn ra như mong đợi, nhưng khẳng định cuộc đua ngang ngửa với ông D. Trump chưa có sự thay đổi đáng kể.

Ngày 29/6, bà Jennifer O'Malley Dillon - người đứng đầu nhóm vận động tranh cử của ông Biden cho biết kết quả thăm dò nội bộ sau cuộc tranh luận cho thấy ý kiến của cử tri không thay đổi, thậm chí có một làn sóng ủng hộ trong và sau cuộc tranh luận, với số tiền quyên góp được hơn 27 triệu USD trong hai ngày 27 và 28/6.

Trong những tháng trước, ông Biden đã huy động được nhiều hơn ông Trump 100 triệu USD, song bước vào tháng Sáu, quỹ vận động tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ chỉ còn 212 triệu USD, thấp hơn so với 235 triệu USD của đối thủ Donald Trump./.

