Ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc gặp trực tiếp riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á lần này.

Phát biểu được đưa ra chưa đầy một giờ sau khi Tổng thống Trump đến Philippines tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Trao đổi với báo giới trước thềm cuộc gặp bên lề với lãnh đạo các nước thuộc Nhóm Bộ tứ (Quad - gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia), ông Trump khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Putin nếu có cơ hội tại điểm dừng chân tiếp theo là Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Ông cũng cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "muốn" tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc, qua đó để ngỏ khả năng hai bên có thể gặp nhau.

Tổng thống Trump bắt đầu lên đường công du châu Á ngày 16/11, với các điểm dừng chân tại Philippines và Trung Quốc. Chuyến đi nhằm thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế, thương mại và tiến hành cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân.

Chuyến đi cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế và công nghệ Mỹ-Trung tiếp tục thu hút sự quan tâm, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI)./.

Tổng thống Mỹ Trump công du châu Á, dự kiến gặp lãnh đạo Trung Quốc và Nga Cuộc gặp giữa lãnh đạo ba cường quốc hạt nhân được dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump.