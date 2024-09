Tổng thống Mỹ Joe Biden nỗ lực ngăn Nippon Steel mua lại US Steel

Trụ sở tập đoàn thép Nippon Steel tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Báo chí Mỹ ngày 4/9 đưa tin Tổng thống nước này Joe Biden đang nỗ lực ngăn chặn thương vụ tập đoàn thép Nippon Steel của Nhật Bản mua lại tập đoàn thép US Steel của Mỹ với trị giá 14,1 tỷ USD, do lo ngại về an ninh quốc gia.

Hiện cả Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đều phản đối thương vụ này, khi những lá phiếu của công nhân ngành thép sẽ có ảnh hưởng lớn tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Dẫn một nguồn tin thân cận với vụ việc, tờ Financial Times cho biết Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), do Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đứng đầu, đã nêu lên những quan ngại về an ninh quốc gia liên quan đến thương vụ mua bán trên.

Tờ Washington Post cho biết Tổng thống Biden có kế hoạch sẽ chính thức thông báo việc ngăn Nippon Steel mua tập đoàn US Steel .

Hiện Nhà Trắng chưa chính thức xác nhận thông tin trên, nhưng theo người phát ngôn Karine Jean-Pierre, quá trình xem xét vụ việc đang diễn ra "hoàn toàn độc lập" và CFIUS vẫn chưa đưa ra khuyến nghị nào cho Tổng thống Biden.

Cũng theo lời bà Karine, cả ông Biden và bà Harris đều cam kết sẽ đảm bảo duy trì ngành sản xuất thép tại Mỹ.

Thương vụ mua lại được công bố vào tháng 12 năm ngoái với mục đích tạo ra nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới, do Nippon Steel hiện là nhà sản xuất thép lớn thứ 4 thế giới trong khi US Steel có quy mô đứng thứ 24.

Trong các tuyên bố sau đó, các cổ đông của US Steel đều ủng hộ thương vụ này, cho rằng việc sáp nhập sẽ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu cũng như bảo vệ việc làm. Tuy nhiên, công đoàn của các công nhân ngành thép United Steelworkers lại kịch liệt phản đối.

Trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, hôm 2/9 vừa qua, bà Harris nhấn mạnh tập đoàn thép của Mỹ nên duy trì hoạt động tại Mỹ và nằm dưới quyền điều hành của các chủ sở hữu trong nước.

Pennsylvania là nơi cả tập đoàn US Steel và công đoàn lao động ngành thép đặt trụ sở chính, và đây cũng là bang chiến địa có ảnh hưởng quan trọng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Trong tuyên bố mới nhất, Nippon Steel lập luận rằng việc mua lại US Steel sẽ giúp khôi phục ngành công nghiệp thép của Mỹ, qua đó mang lại lợi ích cho người lao động nước này.

Nếu thỏa thuận được thông qua, Nippon Steel sẽ rót khoản đầu tư hơn 2,7 tỷ USD, đồng thời đảm bảo người Mỹ vẫn nắm các vị trí quản lý cũng như Hội đồng quản trị của US Steel.

Những tranh cãi xung quanh thương vụ sáp nhập giữa Nippon Steel và US Steel đã ảnh hưởng đến cổ phiếu của hai tập đoàn này. Cổ phiếu của Nippon Steel bật tăng 1,5% từ mức giảm 1% đầu phiên giao dịch ngày 4/9, trong khi cổ phiếu của US Steel đánh rơi tới 17,5% giá trị./.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phản đối thương vụ Nippon Steel mua lại US Steel Sau khi tập đoàn thép Nippon Steel của Nhật Bản công bố thỏa thuận mua lại US Steel, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng tập đoàn thép US Steel của Mỹ nên thuộc sở hữu trong nước.