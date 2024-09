TP Hồ Chí Minh: Cây xanh bật gốc, đổ hàng loạt trong mưa dông, 2 người bị thương

Thân cây nằm chắn ngang bãi cỏ trong công viên, còn phần ngọn thì đổ ra mặt đường Lê Duẩn, Quận 1. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Chiều 4/9, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh bật gốc, đổ xuống đường, gây nguy hiểm cho người dân.

Cơn mưa xuất hiện vào khoảng 15 giờ, đến khoảng 15 giờ 40 phút thì tạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân mưa là do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với cơn bão số 3. Mưa kèm dông, lốc mạnh đã khiến hàng loạt cây xanh bật gốc, gãy cành.

Trong đó, một cây sao cao hơn 30m, đường kính gốc đoạn lớn nhất khoảng 2m ở Công viên 30/4 (Quận 1, đoạn gần giao lộ Pasteur - Lê Duẩn, trước cổng Dinh Độc Lập) bất ngờ đổ xuống đường trong mưa dông khiến nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy.

Nhiều nhánh cây to nằm chắn ngang giao lộ, khiến giao thông ùn tắc, toàn bộ phần rễ có đường kính gần 5m nằm trong thảm cỏ công viên.

Rất may khi vụ việc xảy ra trong công viên không có người qua lại và các phương tiện lưu thông trên đường khá thưa thớt nên không có người bị thương tích.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh, cây đổ đã hơn 50 năm tuổi, thân còn xanh tốt, không bị sâu mọt nhưng phần rễ có dấu hiệu mục ruỗng, thưa thớt.

Công ty đã cử 20 nhân viên phối hợp cùng lực lượng an ninh căng dây phong tỏa hiện trường, dùng cưa phân nhỏ nhánh cây chắn ngang đường để di dời.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, một cây xà cừ cao hơn chục mét, đường kính gốc hơn 1m tại cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) bất ngờ bật gốc đổ xuống đường.

Gốc cây bật khỏi mặt đường làm bêtông vỉa hè nứt, dây điện bị kéo theo khiến cả khu vực xung quanh mất điện. Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khắc phục sự cố.

Thời điểm xảy ra sự cố, có một phụ nữ qua đường bị nhánh cây rơi xuống làm bị thương nhẹ. Một ôtô đậu dưới đường cũng bị nhánh cây đè lên gây hư hỏng.

Một cây xanh tại nút giao Huỳnh Mẫn Đạt-An Dương Vương, quận 5 cũng bị gãy, rơi xuống đường khiến một người đi xe máy bị thương.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa người gặp nạn đi cấp cứu. Cách đó không xa, tại đường Trần Phú, Quận 5 cũng có một cây xanh đổ xuống đường nhưng may mắn không gây thương vong.

Trên đoạn gần khu vực cầu Calmette (Quận 1), một cây xanh cao hàng chục mét bất ngờ bị gió xô đổ ra đường, đè trúng một chiếc ôtô, may mắn không ai bị thương.

Còn ở đường Ba Tháng Hai (hướng từ đường Ngô Quyền đến đường Lý Thường Kiệt, Quận 10), hai cây xanh có đường kính gốc lớn gần 1m bị bật gốc, đổ gãy chắn ngang đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Khi đó trên đường có nhiều phương tiện đang di chuyển, may mắn là do mưa to nên các phương tiện đi chậm nên xử lý kịp thời.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong những giờ tới, mây dông có thể sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 30mm.

Người dân cần đề phòng trong mưa xuất hiện lốc, mưa đá và gió giật mạnh từ cấp 5-8 (8-21m/s).

Dự báo do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ sẽ bị ảnh hưởng và có mưa nhiều.

Dự báo 3 ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố ở Nam Bộ sẽ có mưa, mưa rào nhiều nơi vào trưa, chiều và tối; rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, khả năng có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, đô thị./.

