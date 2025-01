TP Hồ Chí Minh: Triệt phá 2 đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Văn Dô (36 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ) cùng Võ Văn Qua (38 tuổi), Lê Văn Tiến (31 tuổi) cùng quê Tây Ninh, Phạm Thị Tố Nguyên (34 tuổi, ngụ Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Văn Khải (24 tuổi, quê Cà Mau), Cao Đắc Trí (25 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, quê Gia Lai) để tiếp tục điều tra hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức."

Đối với Nguyễn Thị Kim Anh (35 tuổi, quê Tây Ninh), Cơ quan Công an cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, qua theo dõi căn nhà cho thuê ở ấp 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh phát hiện Nguyễn Văn Dô đang giao một bao tải bên trong chứa 40 hộp giấy chứa nhiều tài liệu, giấy tờ giả cho người giao hàng để đưa đến bưu cục gửi cho khách đặt.

Dô khai nhận trong nhà thuê còn có nhiều tài liệu giả đã đóng gói, phân loại bỏ vào 7 bao tải, chuẩn bị mang giao, bên trong chứa 263 bìa hồ sơ chứa giấy tờ giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định những người này móc nối với nhóm ở Campuchia để làm giấy tờ giả, vận chuyển qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch hoặc vận chuyển từ các nhà xe khách, nhân viên giao hàng rồi đến các bưu cục gửi cho khách đặt.

Công an thu giữ nhiều công cụ phương tiện mà các đối tượng đã sử dụng để làm giả tài liệu như màn hình; máy tính; modem; bìa hồ sơ; máy in; mực in màu; xấp giấy in…

Nhóm này bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2024, chủ yếu móc nối với các đối tượng ở Campuchia để làm giả tài liệu rồi vận chuyển qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Giấy tờ giả sau đó được chuyển cho các shipper đưa đến bưu cục gửi cho khách đặt.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều bộ hồ sơ bên trong chứa khoảng 900 giấy tờ, tài liệu giả các loại như căn cước công dân, bằng cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe... Trong quá trình hoạt động, các thành viên trong đường dây được hưởng lợi khoảng được 20 triệu đồng/tháng từ các đối tượng cầm đầu.

Trước đó, PC02 cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Ngọc Ẩn (29 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Đại Học (39 tuổi, quê Nam Định), Nguyễn Tất Đạt (43 tuổi), Nguyễn Lưu Chương (36 tuổi) và Nguyễn Hoàng Vĩnh Đắc (46 tuổi, cùng quê Đồng Nai) về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức."

Cụ thể, ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố đã phối hợp phối hợp với Công an phường Bình Thuận, Quận 7 tiến hành kiểm tra phòng số 5, nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, phát hiện Nguyễn Ngọc Ẩn đang đóng gói lưu giữ 194 bộ giấy tờ giả để giao cho khách.

Nhóm này khai đã móc nối với đối tượng trên mạng xã hội Telegram để làm và nhận giấy tờ giả qua đường vận chuyển từ các nhà xe khách, nhân viên giao hàng shipper rồi gửi đến các bưu cục giao đến khách đặt. Nhóm này bắt đầu làm giấy tờ giả từ khoảng từ tháng 9/2024 đến khi bị bắt và hưởng lợi khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều bộ hồ sơ bên trong chứa khoảng 260 giấy tờ, tài liệu giả các loại như căn cước công dân, bằng cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe.../.

Làm giả con dấu, tài liệu của Công an, Quân đội để vay tiền ngân hàng Các đối tượng khai nhận đã làm giả các giấy tờ của ngành Công an và Quân đội, sau đó dùng giấy tờ này làm thủ tục vay tiền hộ khách đang có nợ xấu tại các ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền vay.