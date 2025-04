Tri ân người có công với cách mạng bằng những hành động thiết thực

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân công lao của các thế hệ đi trước đã đóng góp vào chiến thắng vẻ vang của quê hương, dân tộc.

Tri ân cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội gặp mặt, tri ân cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Đến dự có lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng 263 cán bộ và 70 thân nhân cán bộ Công an Hà Nội, đại diện cho hàng ngàn cán bộ, thân nhân cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô tham gia chi viện chiến trường miền Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định những công lao, đóng góp và sự hy sinh to lớn của các cán bộ, thân nhân cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội chi viện chiến trường miền Nam mãi mãi là niềm tự hào, tài sản tinh thần vô giá.

Lực lượng Công an Nhân dân, Công an Thủ đô luôn ghi nhớ công ơn, tri ân sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh một phần xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội luôn tin tưởng các cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đã từng công tác, chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng” tiếp tục theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ để giúp Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó. Công an thành phố tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp, có nhiều hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa.

Đại tá Nguyễn Việt Cường (nguyên Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội) là một cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam bày tỏ: “Chúng tôi nay tuổi cao, sức yếu vẫn luôn tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị của người cán bộ Công an nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và là công dân gương mẫu; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thoái hóa biến chất.”

Đại diện thế hệ trẻ Công an thành phố xin hứa quyết tâm hành động, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều dạy của Người; kế tục trung thành và xứng đáng với truyền thống anh hùng cách mạng, lịch sử vẻ vang và những thành tựu to lớn của lực lượng Công an Thủ đô qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Lãnh đạo tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Chính quyền các cấp quan tâm, giúp đỡ về vật chất, tinh thần đối với cựu chiến binh, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp, hợp tác xã cựu chiến binh tạo công ăn việc làm, giúp nâng cao đời sống cho gia đình cựu chiến binh, thanh niên xung phong.

Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn tại cuộc gặp mặt đại biểu cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam tổ chức ngày 18/4.

Ông Đặng Khánh Toàn mong muốn bước vào kỷ nguyên mới, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cống hiến, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong tuyên truyền, tạo sự đồng thuận với những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước như sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp.

Cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cựu chiến binh, thanh niên xung phong phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; giữ vững, ổn định chính trị ở địa phương.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng 250 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu cùng ôn lại chặng đường chiến thắng vẻ vang của quân và dân ta.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, toàn tỉnh đã tiễn hơn 164.000 người con quê hương ra chiến trường; đóng góp hơn 1 triệu tấn lương thực, hàng hóa ra tiền tuyến; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng không, không quân đánh trên 2.000 trận, bắn rơi 110 máy bay, bắn cháy 3 tàu chiến, tự rà phá 80% bom nổ chậm và thủy lôi của địch. Nam Định có trên 23.400 liệt sỹ, 10.460 thương binh; 4 tập thể, 35 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử vùng đất Vĩnh Viễn

Đại biểu thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại thị trấn Vĩnh Viễn (Hậu Giang). (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Sáng 18/4, Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) tổ chức Họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025) và 10 năm Vĩnh Viễn trở thành trung tâm huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025) tại đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực (thị trấn Vĩnh Viễn).

Ông Ngô Minh Long, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ nhấn mạnh đây là hoạt động ý nghĩa tri ân những công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã đóng góp vào chiến thắng vẻ vang của quê hương, dân tộc cách đây 50 năm.

Ông Ngô Minh Long đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn kế thừa và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, nhất là những thành tựu sau 50 năm xây dựng và phát triển; tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Thời gian tới, dự kiến xã Vĩnh Viễn A sẽ sáp nhập vào thị trấn Vĩnh Viễn, khi đó xã Vĩnh Viễn mới sẽ mở rộng thêm không gian phát triển. Địa phương cần chủ động tận dụng, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh như Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cụm công nghiệp 30ha.

Địa phương cần tiếp tục tập trung các nguồn lực để đầu tư, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch sinh thái, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện năm 2015, Vĩnh Viễn vinh dự trở thành huyện lỵ huyện Long Mỹ, mở ra thời kỳ phát triển nhanh về nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Thu ngân sách tăng gấp 5 lần (2015 thu hơn 1 tỷ đồng, năm 2024 thu hơn 5 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người ước tăng 2,5 lần (từ 30 triệu đồng năm 2015 tăng lên gần 75 triệu đồng/người/năm), nhiều công trình dự án được đầu tư, đưa vào sử dụng tạo động lực phát triển mới.

Trong hai cuộc kháng chiến, Đảng bộ xã Vĩnh Viễn đã cùng nhân dân đoàn kết bám đất chiến đấu chống giặc, giành thắng lợi vẻ vang. Đặc biệt, năm 1973 tại vùng căn cứ cách mạng Vĩnh Viễn, dưới sự lãnh đạo tài tình của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Đảng bộ, quân và dân xã Vĩnh Viễn cùng các đơn vị chủ lực của Quân Khu 9 đã làm nên chiến công Đánh bại 75 lượt tiểu đoàn địch.

Sau giải phóng, Vĩnh Viễn từ vùng đất “bom cày đạn xới” đã trở thành đô thị loại V, đời sống người dân ngày càng nâng cao./.

