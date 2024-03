Trung Quốc, ASEAN và Hong Kong ký bản ghi nhớ hợp tác về dệt may

May hàng xuất khẩu tại Công ty may Tinh Lợi, Hải Dương, Việt Nam. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 21/3, Hội đồng Dệt may quốc gia Trung Quốc, Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hiệp hội Công nghiệp Dệt may Hong Kong (Trung Quốc) và Phòng Thương mại Dệt may Hong Kong đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hong Kong trước sự chứng kiến của hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp đến từ ASEAN, Trung Quốc và Hong Kong.

Phát biểu tại sự kiện trên, Giám đốc Sở Tài chính Hong Kong Trần Mậu Ba (Paul Chan) cho biết mô hình thương mại quốc tế đã thay đổi trong những năm gần đây và ASEAN đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hong Kong sau Trung Quốc.

Điều này đang định hình lại sự phân công ngành nghề và cách bố trí chuỗi cung ứng giữa Trung Quốc, ASEAN và Hong Kong.

Hong Kong hy vọng sẽ tạo ra giá trị cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất trong hoạt động kinh doanh xuyên biên giới bằng cách tập trung vào việc cung cấp chuyên môn ngành nghề và thương mại hiệu quả, logistics cũng như các dịch vụ có giá trị gia tăng cao khác.

Ông Tôn Thụy Triết, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Trung Quốc, cho biết ASEAN là một trong những khu vực trọng điểm trong hợp tác năng lực sản xuất quốc tế của Trung Quốc và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc về hợp tác thị trường quốc tế các sản phẩm dệt may, có chung lợi ích và vận mệnh thị trường chung.

Ngành dệt may của Trung Quốc cần Hong Kong trở thành trung tâm quan trọng để mở cửa ở tầng nấc cao hơn và lưu thông thị trường suôn sẻ, đồng thời đóng vai trò chiến lược trong sáng kiến “Vành đai và Con đường.”

Ông Albert Tan, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dệt may ASEAN, cũng cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ngành dệt may ASEAN, nhiều nước phụ thuộc vào xuất khẩu dệt may của Trung Quốc và mong muốn hợp tác với Trung Quốc và Hong Kong.

Ông cho biết các nhóm đã đến thăm phòng thí nghiệm thiết kế trí tuệ nhân tạo ở Hong Kong. ASEAN có thể hợp tác với Trung Quốc và Hong Kong về đổi mới, công nghệ để nâng cao năng suất; Trung Quốc và Hong Kong cũng có thể sử dụng các nước ASEAN làm bàn đạp cho thị trường xuất khẩu.

Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác là một dấu mốc quan trọng, từ đó sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa ba nơi trong các lĩnh vực thương mại, phát triển công nghiệp, trao đổi thông tin và các lĩnh vực khác.

Sau lễ ký kết, đại diện ngành dệt may ba nơi đã thảo luận về chuyển đổi số chuỗi cung ứng của ngành, các xu hướng bán lẻ mới./.

