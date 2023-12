Việt Nam tăng cường quảng bá sản phẩm dệt may tại Ấn Độ

Đến thăm gian hàng Việt Nam, Vụ trưởng Bộ Dệt may Ấn Độ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn mở rộng mô hình kinh doanh tại Ấn Độ, cùng Ấn Độ xuất khẩu dệt may đi toàn cầu.

Bà Shubhra Agarwal, Vụ trưởng, Bộ Dệt may Ấn Độ (ở chính giữa), bà Chandrima Chatterjee, Tổng Thư ký Liên đoàn dệt may Ấn Độ (thứ 2 từ phải sang trái), ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ (thứ 5 từ phải sang trái) cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam tại hội chợ. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Trung tâm Xúc tiến và Tổ chức Hội chợ Worldex dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Bộ Dệt may Ấn Độ đã tổ chức Hội chợ Dệt may Nam Á 2023 (Intex South Asia) tại Trung tâm triển lãm IICC, thủ đô New Delhi, Ấn Độ từ ngày 7-9/12.

Tham dự khai mạc hội chợ và khai trương khu gian hàng Việt Nam có bà Shubhra Agarwal, Vụ trưởng, Bộ Dệt may Ấn Độ; bà Chandrima Chatterjee, Tổng Thư ký Liên đoàn Dệt may Ấn Độ; lãnh đạo các hiệp hội ngành hàng của Ấn Độ, đại diện cơ quan ngoại giao đoàn; ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ; Ban tổ chức hội chợ và đông đảo đại diện doanh nghiệp các nước tham dự hội chợ.



Hội chợ Dệt may Nam Á đã được tổ chức thành công 11 lần tại các quốc gia trong khu vực Nam Á như Bangladesh, Sri Lanka và Ấn Độ kể từ năm 2015.

Hội chợ đã khẳng định vị thế là triển lãm tìm nguồn cung ứng dệt may quốc tế lớn nhất khu vực Nam Á, đã kết nối hơn 50.000 người mua từ hơn 35 quốc gia với hơn 1.800 nhà cung cấp.



Tại hội chợ năm nay, 100 nhà triển lãm đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sri Lanka, Bangladesh, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Việt Nam đã giới thiệu các sản phẩm từ nguyên phụ liệu dệt may như xơ, sợi,vải may mặc, phụ kiện đến quần áo may sẵn và sản phẩm thời trang…

Hàng nông sản và thực phẩm chế biến Việt Nam thu hút doanh nghiệp Ấn Độ Gian hàng nông sản và thực phẩm chế biến đặc trưng của Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Ấn Độ (Indian Food Expo) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Ấn Độ.

Dự kiến, ban tổ chức sẽ tiến hành các cuộc gặp kết nối giao thương, gặp gỡ người bán-người mua và chuỗi hội thảo cung cấp thông tin về đổi mới công nghệ, cơ hội kinh doanh và xu hướng mới trong ngành dệt may ở Ấn Độ và các thị trường quốc tế.



Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã bố trí gian hàng tại hội chợ nhằm quảng bá hàng dệt may Việt Nam và hỗ trợ một số doanh nghiệp trưng bày sản phẩm và tài liệu kinh doanh.



Đại diện Việt Nam giới thiệu sản phẩm với khách tham quan. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Công ty Viindi Global, doanh nghiệp khởi nghiệp của các doanh nhân trẻ Việt Nam, đặt tên doanh nghiệp theo tên viết tắt của Việt Nam-Ấn Độ, đã trưng bày các sản phẩm thời trang được sản xuất tại Việt Nam và Ấn Độ.

Doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tìm được các đơn hàng lớn hơn không những tại thị trường Ấn Độ mà còn tại các thị trường Âu-Mỹ.



Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đến phương thức kinh doanh và mô hình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mong muốn cùng hợp tác với Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ, khu vực Nam Á và trên toàn thế giới.



Khi đến thăm gian hàng Việt Nam, bà Shubhra, Vụ trưởng, Bộ Dệt may Ấn Độ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn mở rộng mô hình kinh doanh tại Ấn Độ để tận dụng lợi thế về quy mô dân số và lao động của Ấn Độ, cùng Ấn Độ xuất khẩu dệt may đi toàn cầu.



Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Ấn Độ trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt gần 150 triệu USD tăng 10% so với cùng kỳ năm trước./.