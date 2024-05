Trung Quốc tiếp tục giảm dần tỷ lệ nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Tỷ lệ nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc đã sụt giảm liên tiếp trong ba tháng gần đây, xuống còn 767,4 tỷ USD vào cuối tháng Ba, thấp hơn 7,6 tỷ USD so với một tháng trước đó.

Nhân viên kiểm đồng USD và nhân dân tệ tại một ngân hàng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ Nhật báo Trung Quốc (China Daily) cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Mỹ trong tổng dự trữ ngoại hối của nước này, trong nỗ lực đa dạng hóa danh mục tài sản nước ngoài để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.

Trung Quốc hiện là nước đứng vị trí thứ hai trong số các chủ thể nước ngoài nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ. Nhưng kể từ tháng 4/2022, quy mô sở hữu của quốc gia châu Á này vẫn ở mức dưới 1.000 tỷ USD.

Động thái cắt giảm tỷ lệ sở hữu trái phiếu kho bạc Mỹ gần đây đánh dấu lần đầu tiên từ tháng 3/2009 Trung Quốc nắm giữ tài sản từ cường quốc lớn nhất thế giới của Trung Quốc ít như vậy.

Trong khi đó, Nhật Bản, “chủ nợ” nước ngoài lớn nhất của Mỹ, đã tăng mua trái phiếu kho bạc Mỹ thêm 19,9 tỷ USD vào tháng Ba, đưa tổng giá trị nắm giữ lên gần 1.190 tỷ USD - con số kỷ lục kể từ tháng 8/2002.

Chuyên gia Wang Youxin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Ngân hàng Trung Quốc, nhận định các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ thường vì ba lý do là thanh khoản, an toàn và lợi nhuận.

Ông Wang nói: “Trung Quốc đã giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ kể từ năm 2022, chủ yếu là do khả năng sinh lời của trái phiếu giảm khi Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, trong khi tính thanh khoản và độ an toàn của loại tài sản này bị ảnh hưởng do quy mô trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục mở rộng và rủi ro bền vững của nợ Mỹ tăng lên."

Bà Bai Xue, Phó Giám đốc bộ phận phát triển nghiên cứu tại Golden Credit Rating International, cho biết lợi nhuận thu được từ nguồn trái phiếu kho bạc Mỹ đã biến động mạnh trong những năm gần đây. Do đó, việc giảm nắm giữ loại tài sản này có thể giúp cải thiện sự ổn định và khả năng sinh lời của hoạt động dự trữ ngoại hối của Trung Quốc."

Chuyên gia Wang của Ngân hàng Trung Quốc phân tích việc đảm bảo an toàn tài sản sẽ tiếp tục là yếu tố chính thúc đẩy các động thái của Trung Quốc, nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của quốc gia này.

Chuyên gia Bai nói: “Khi tình hình kinh tế toàn cầu thay đổi và quy mô nợ của Mỹ tiếp tục tăng, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục chiến lược tối ưu hóa danh mục dự trữ ngoại hối của mình. Giảm dần lượng nắm giữ nợ của Mỹ sẽ là xu hướng dài hạn."

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo của Golden Credit Rating International cũng cho rằng Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì mức độ linh hoạt và nhạy cảm cao để đảm bảo giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ một cách từ từ.

Theo bà Bai, việc điều chỉnh danh mục dự trữ ngoại hối là một quá trình lâu dài và phức tạp, liên quan đến việc tái phân bổ một lượng lớn tiền vốn và đảm bảo sự ổn định tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ./.

