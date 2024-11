Trung Quốc yêu cầu kiểm soát rủi ro "tận gốc" sau vụ lao xe vào người đi bộ

Nhân viên an ninh gác tại hiện trường vụ xe ôtô lao vào người đi bộ ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tối 11/11/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngay sau khi xảy ra vụ lao xe vào đám đông người đi bộ tại một trung tâm thể thao ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) gây thương vong nghiêm trọng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12/11 đã chỉ thị cơ quan chức năng nỗ lực chữa trị kịp thời cho các nạn nhân, cũng như trừng trị thích đáng thủ phạm theo quy định pháp luật.



Theo chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình, tất cả các địa phương và cơ quan hữu quan cần rút kinh nghiệm từ vụ việc này, đồng thời tăng cường phòng ngừa và kiểm soát rủi ro "tận gốc."

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp kịp thời, ngăn chặn xảy ra các vụ việc cực đoan, nỗ lực hết sức để bảo vệ an ninh mạng sống người dân và ổn định xã hội.



Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý thích đáng hậu quả, nhanh chóng điều tra vụ việc và trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm theo quy định của pháp luật. Chính quyền trung ương Trung Quốc cũng đã cử một đội tới giám sát việc xử lý vụ việc.



Theo tin mới nhất từ công an thành phố Chu Hải, sau khi gây án, nghi can họ Fan, 62 tuổi đã tìm cách lái xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, biết không thể trốn thoát trước sự vây bắt của cơ quan chức năng, đối tượng đã dùng dao mang theo trong xe tự sát. Lực lượng chức năng kịp thời can thiệp và đưa đối tượng đến bệnh viện.



Hiện lực lượng chức năng Trung Quốc vẫn chưa thể thẩm vấn nghi can do đối tượng trong trạng thái hôn mê do vết thương tự đâm ở cổ khá nghiêm trọng.



Vụ lao xe vào đám đông người đi bộ xảy ra vào tối 11/11 tại thành phố Chu Hải đã khiến 35 người thiệt mạng và 43 người bị thương. Về những trường hợp bị thương, công an Trung Quốc cho biết không có trường hợp nào bị nguy hiểm đến tính mạng./.

