Truy bắt nhanh đối tượng chém người trọng thương từ mâu thuẫn tình cảm

Công an bắt giữ 2 cậu cháu chém trọng thương người khác. (Nguồn: Báo mới)

Ngày 23/9, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay mặt Ban lãnh đạo Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất thành tích phá án nhanh của Công an huyện Cư Kuin, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra ở buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Trước đó, đêm 21/9, sau khi đi sinh nhật bạn ở cùng buôn, anh Y Hùng Cường Byă (sinh năm 2003, trú buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu) trên đường đi về nhà thì bị đối tượng không rõ lai lịch chém trọng thương tại vùng cổ, dẫn đến tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Cư Kuin đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Sau 3 giờ tập trung, tích cực với quyết tâm, trách nhiệm cao, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập 2 đối tượng nghi vấn là Y Phú Byă (sinh năm 2006) và Y Thiên Ktul (sinh năm 2020), cùng trú tại buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu.

Tại Cơ quan điều tra, qua quá trình đấu tranh, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xuất phát từ mâu thuẫn trong tình cảm. Cụ thể, đối tượng Y Phú Byă và chị H.H.L.N. (sinh năm 2008, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột) trước đây có quan hệ yêu đương.

Thời gian gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Do ghen tuông, vì nghĩ rằng anh Y Hùng Cường Byă là người yêu mới của chị H.H.L.N. nên đối tượng Y Phú Byă tìm cách đánh dằn mặt.

Khoảng 23 giờ ngày 21/9, Y Phú Byă cầm theo một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm, rủ cháu ruột là Y Thiên Ktul cầm con dao dài hơn 1m đến nghĩa địa buôn Ea Tiêu chờ chặn đánh. Khoảng 10 phút sau, cả hai đối tượng thấy anh Y Hùng Cường Byă chở chị H.H.L.N. đi ngang qua. Lúc này, Y Phú Byă điều khiển xe máy chở Y Thiên Ktul đuổi theo.

Khi 2 xe gần ngang nhau, dưới sự chỉ đạo của Y Phú Byă, Y Thiên Ktul đã dùng dao chém 1 nhát trúng vào cổ phía sau của anh Y Hùng Cường Byă rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện vẫn nguy kịch.

Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện Cư Kuin cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, mặc dù vụ việc xảy ra vào đêm khuya và vào ngày cuối tuần, song cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phá án nhanh chóng, tóm gọn hai đối tượng chỉ sau vài giờ gây án.

Qua kết quả xác minh ban đầu, có căn cứ xác định hành vi của Y Phú Byă và Y Thiên Ktul có dấu hiệu của tội "Giết người", quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an huyện Cư Kuin đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bàn giao 2 đối tượng trong vụ việc và vật chứng liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để thụ lý điều tra, xử lý theo quy định./.

