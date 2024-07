Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Phó trưởng Công an phường hy sinh

Trung tá Trần Duy Hùng nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế, đã anh dũng hy sinh khi cố gắng ngăn chặn đối tượng có dấu hiệu bị tâm thần chặn xe, gây gổ và đe dọa người đi đường.

Đại tá Hoàng Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình Trung tá Trần Duy Hùng, nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, Công an TP Huế. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế)

Chiều 24/7, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với Trung tá Trần Duy Hùng (sinh năm 1983, nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế) đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Tại buổi Lễ, Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình Trung tá Trần Duy Hùng.

Sự hy sinh của đồng chí Trần Duy Hùng đã thể hiện tấm gương sáng của người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Bộ Công an đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Nhà nước công nhận liệt sỹ đối với đồng chí Trung tá Trần Duy Hùng.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ, ngày 12/1, tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, thành phố Huế, đối tượng Nguyễn Tấn Sang (sinh năm 1999, trú tại địa chỉ trên) có dấu hiệu bị tâm thần, thực hiện hành vi chặn xe, gây gổ và đe dọa người đi đường.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, Đại úy Trần Duy Hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại đây, khi phát hiện tổ công tác, đối tượng Sang chạy vào nhà rồi bất ngờ quay ra, dùng dao tấn công Đại úy Trần Duy Hùng. Thấy đối tượng manh động, liều lĩnh và sử dụng hung khí nguy hiểm, Đại úy Trần Duy Hùng dũng cảm lao vào khống chế đối tượng, bảo vệ người dân.

Tuy nhiên, Đại úy Trần Duy Hùng đã liên tiếp bị đối tượng Sang dùng dao đâm vào vùng cổ và tử vong sau đó.

Ngày 10/7/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tấn Sang về tội "Giết người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự và tuyên phạt bị cáo Sang 20 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Trần Duy Hùng tiền mai táng phí, tiền bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng 2 triệu đồng/tháng cho con của anh Hùng đến khi 18 tuổi./.

