Truyền thông Mexico đề cao sự kiên cường của Việt Nam trong bão Yagi

Tờ Enfoque Noticias nêu bật dữ liệu bên cạnh huy động tổng lực các lực lượng chức năng, hơn 500.000 quân nhân cũng đã tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, sơ tán hàng chục nghìn dân đến vùng an toàn.

Ảnh chụp màn hình tờ El Economista của Mexico cập nhật tình hình bão số 3 tại Việt Nam. (Ảnh Phi Hùng/TTXVN)

Truyền thông Mexico trong những ngày qua đã liên tục cập nhật diễn biến cơn bão số 3 (Yagi) trong đó đăng tải nhiều hình ảnh và video xúc động về sự kiên cường của người dân Việt Nam trong việc ứng phó với cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Biển Đông trong hơn 30 năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, với tiêu đề “Bão Yagi khiến 127 người thiệt mạng tại Việt Nam và cách người dân chống chọi trước cuồng phong,” chuyên mục Quốc tế của tờ Milenio số ra ngày 10/9 chia sẻ video các nhân viên đang căng mình giữ chặt hệ thống cửa chính tại một khách sạn nhằm ngăn mưa và gió tràn vào khu vực sảnh.

Trong phần bình luận, Milenio - một trong những tờ báo có lượng ấn phẩm lớn nhất Mexico, chia sẻ các ý kiến trên mạng xã hội, trong đó đề cao sự quả cảm của các nhân viên trong video trên, cũng như của người Việt trước nghịch cảnh, khẳng định đây là những hình ảnh mang lại nhiều cảm xúc và truyền cảm hứng cao độ.

Đề cao những nỗ lực phi thường của chính phủ và người dân Việt Nam trong công tác phòng chống bão và cứu hộ người dân, tờ Enfoque Noticias nêu bật dữ liệu bên cạnh huy động tổng lực các lực lượng chức năng, hơn 500.000 quân nhân cũng đã tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, giúp sơ tán hàng chục nghìn dân đến vùng an toàn.

Trong khi tờ Debate đề cập tới những mất mát to lớn về người và cơ sở vật chất do siêu bão Yagi gây ra, kênh truyền hình FORO chia sẻ nhiều hình ảnh về sự tàn phá khốc liệt của siêu bão lớn nhất tại Việt Nam trong hàng chục năm qua, đồng thời so sánh với cơn bão Otis tràn qua Mexico hồi cuối năm 2023 khiến hàng trăm người thương vong, phá hủy nặng nề cơ sở hạ tầng tại khu vực duyên hải miền Tây nước này.

Trước đó, tờ El Economista - kênh truyền thông chuyên về kinh tế, đề cập tới những ảnh hưởng của siêu bão Yagi đến các hoạt động kinh tế tại Việt Nam, đặc biệt tại một số khu chế xuất thuộc khu vực miền Bắc, song tin tưởng rằng các hoạt động sản xuất - kinh doanh và chuỗi cung ứng sẽ nhanh chóng được phục hồi./.

Hà Nội thực hiện ngay 7 nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3 Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực triển khai ngay các biện pháp khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 và mưa lớn gây ra.