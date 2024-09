Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người, tài sản tại nhiều địa phương

Mưa lũ những ngày qua đã khiến gần 3.600 hộ dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phải di dời do ngập lụt, trong khi Hà Giang ước tổng thiệt hại gần 32 tỷ đồng...

Hàng nghìn hộ dân dọc tuyến đường 32C ven theo sông Hồng thuộc các xã Tuy Lộc, Minh Tân bị nhấn chìm trong biển nước. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Phú Thọ: Gần 3.600 hộ dân phải di dời do ngập lụt



Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to kèm theo gió lốc mạnh. Tại xã Ấm Hạ (huyện Hạ Hòa), mực nước trên sông Hồng đã vượt trên báo động III là 2,69 m, nước sông đang tiếp tục lên. Mưa giông kèm nước từ thượng nguồn đổ về đã làm mực nước các sông lên cao, khiến nhiều hộ dân bị ngập, thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, mưa to kèm dông lốc đã làm 1 người chết do sạt lở đất ở huyện Hạ Hòa; 2 người bị thương; gần 300 ngôi nhà, trường học bị hư hỏng, tốc mái; gần 3.590 hộ dân phải di dời do ngập lụt; trên 3.070ha lúa, hoa màu, cây trồng bị gãy, đổ; 28 lồng cá bị hư hỏng; 47 cột điện hạ thế bị gãy; hơn 30 trường học, trụ sở cơ quan bị hư hỏng, tốc mái...

Mưa bão đã làm 26.500m3 đất tại các tuyến đường giao thông sạt lở. Đặc biệt, cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32C bị sập lúc 10 giờ ngày 9/9, sơ bộ xác định còn 8 người mất tích. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 100 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, ngày 10/9, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm ở một số nội dung, trong đó thông tin tuyên truyền phải kịp thời, chính xác, không để lan truyền tin giả, tin sai sự thật khiến người dân hoang mang. Các cơ quan thông tấn báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến từng cơ sở, người dân.

Đối với tình trạng nguy cấp của hồ Thác Bà, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nắm bắt tình hình, phương án xử lý của Chính phủ để thông báo kịp thời.

Đồng thời chủ động thông báo tình hình cho nhân dân các huyện ven sông để người dân có thể chủ động di dời tài sản, con người đến nơi an toàn. Ưu tiên số 1 là đảm bảo an toàn cho người dân. Công tác triển khai di dời và đảm bảo sinh hoạt cho người dân ở vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ phải được thực hiện song song.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, các địa phương bị ngập lụt phải kiên quyết sơ tán, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, có phương án hỗ trợ nơi ăn chốn ở, ổn định đời sống cho Nhân dân.

Các địa phương trong tỉnh tiếp tục huy động sự vào cuộc, chung tay mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đến từng khu dân cư và mỗi người dân trong việc phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, kịp thời động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu và bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt.

Hà Giang ước tổng thiệt hại gần 32 tỷ đồng do mưa lũ

Ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết: Tính đến tối 10/9, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ước tổng thiệt hại 31,8 tỷ đồng.

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày gây ngập úng nhiều địa phương của huyện Bắc Quang khiến giao thông đi lại của nhân dân rất khó khăn. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ đêm 8 đến tối 10/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to kèm theo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lũ đã khiến 2 người chết, cụ thể: Nạn nhân là cháu G.T.C (sinh năm 2021, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc).

Theo chính quyền địa phương, bố và mẹ cháu đi làm công nhân ở xa, cháu ở nhà với ông bà. Sáng sớm 9/9, cháu cùng với các bạn trên đường đi học. Khi đi qua khu vực suối ở thôn Hấu Chua, cháu G.T.C không may bị trượt chân nên đã bị nước lũ cuốn trôi.

Nạn nhân thứ hai trong đợt mưa lũ ở Hà Giang này rất thương tâm là cháu C.T.Á.T, 6 tháng tuổi (sinh năm 2024, thường trú ở thôn Dì Thàng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, do một lượng lớn đất đá trên đồi sạt lở xuống làm sập nhà hoàn toàn vào chiều tối ngày 9/9, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Một người bị thương nặng là cháu Xin Thị Hoài (sinh năm 2020 thường trú thôn Dì Thàng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì) đã được các lực lượng chức năng cứu hộ thành công trong vụ sạt lở đất.

Đợt mưa lớn kèm theo lũ trong 3 ngày qua, Hà Giang có 940 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 56 ngôi nhà phải di rời khẩn cấp, 198 nhà bị sạt lở, 7 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 97 nhà bị tốc mái và 570 nhà bị sạt lở đất, ngập úng. Mưa lũ cũng đã khiến gần 1.300 ha lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Hàng nghìn con gia súc, gia cầm của bà con bị chết, lũ cuốn trôi.

Nhiều tuyến kênh mương cũng đã bị đất đá vùi lấp hư hỏng nặng không sử dụng được. Đặc biệt, mưa lũ trong 3 ngày qua cũng đã khiến hàng nghìn m3 đất đá tràn sạt lở tràn xuống các tuyến đường giao thông huyết mạch của các địa phương.

Tại các huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, do mưa lũ đến bất ngờ đã khiến nhiều trường mầm non, tiểu học bị ngập úng. Nhiều cột điện ở các huyện Quản Bạ, Hoàng Su Phì bị gãy đổ. Hàng trăm thiết bị điện tử như ti vi, tủ lạnh, máy giặt bị ngập nước khiến hư hỏng hoàn toàn...

Hiện nay tại một số địa phương trời vẫn tiếp tục đổ mưa, mực nước trên các sông Lô, sông Gâm và các con suối vẫn duy trì ở mức cao. Nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến giao thông vẫn chưa thể đi lại được... nên công tác khắc phục mưa lũ còn gặp rất nhiều khó khăn.

Với phương châm “nước rút đến đâu, khẩn trương giúp dân vệ sinh, dọn dẹp nhanh đến đó," trong những ngày qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang và lực lượng dân quân tự vệ các địa phương đã tập trung cao độ hỗ trợ các địa phương tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Sở Giao thông Vận tải Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sụt lún, sạt lở đất, đá để có phương án xử lý và phân luồng giao thông. Đồng thời bố trí lực lượng trực gác hướng dẫn giao thông tại các vị trí nguy hiểm để người tham gia giao thông được an toàn.

Khẩn trương triển khai công tác khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hót dọn sạt lở taluy dương, đất bùn tràn mặt đường, đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao.

Ninh Bình chủ động ứng phó với mưa lũ

Ngày 10/9, UBND tỉnh Ninh Bình phát đi công điện số 23/CĐ-UBND về việc tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ. Tỉnh đưa ra cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Mực nước sông lên cao kết hợp với mưa lớn cục bộ, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng bãi ven sông, vùng trũng thấp trên địa bàn các xã thuộc huyện Nho Quan, Gia Viễn và thành phố Ninh Bình; lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi, sườn dốc các xã thuộc huyện Nho Quan, Hoa Lư và thành phố Tam Điệp.

Lãnh đạo huyện Nho Quan chỉ đạo công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn đê điều tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai một số nội dung: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến và tình hình mưa lũ, thông tin kịp thời đến các tổ chức và người dân có hoạt động trên sông, ven sông, bãi sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc biết để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản; Nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu vào mái đê, kè mái đê, cột điện trên bãi sông gây ảnh hưởng đến an toàn đê và lưới điện; Tạm dừng hoạt động các bến đò ngang, bến phà trên sông cho đến khi lũ rút...

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, công trình thi công dở dang, rà soát quy trình vận hành đảm bảo chủ động khi có sự cố xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có tình huống thiên tai. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường tuần tra, yêu cầu các chủ phương tiện tổ chức neo đậu đúng nơi quy định, đảm bảo hành lang thoát lũ, an toàn giao thông đường thủy trên các tuyến sông...

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh rà soát, thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo quy trình vận hành được phê duyệt; thực hiện điều chỉnh mực nước hồ để chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và cho vùng hạ du. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình đảm bảo an toàn, liên tục, kịp thời điện bơm tiêu úng, sản xuất và sinh hoạt.../.

