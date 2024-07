Từ chiều 14/7 Thừa Thiên-Huế cấm tuyệt đối tàu thuyền ra khơi

Đến 10 giờ 30 phút, ngày 14/7, còn có 51 phương tiện/432 lao động đang hoạt động trên biển, đơn vị tỉnh đã kêu gọi, thường xuyên đôn đốc các phương tiện này vào nơi trú ẩn an toàn.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Diễn Ngọc, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu, Nghệ An). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn gây ngập úng cục bộ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ chiều 14/7, bao gồm cả tàu bãi ngang và thuyền du lịch.

Theo đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, Cảng vụ Hàng hải tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin duyên hải Huế tăng cường thời lượng thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; hướng dẫn ngư dân neo đậu phương tiện đảm bảo an toàn.

Sở Du lịch chỉ đạo các cơ sở dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí ven biển, sông suối có phương án đảm bảo an toàn cho du khách.

Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông, đặc biệt là dự án xây dựng cầu cửa biển Thuận An, đê chắn sóng Cảng Chân Mây… kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, phương tiện thiết bị máy móc.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đến 10 giờ 30 phút, ngày 14/7, còn có 51 phương tiện/432 lao động đang hoạt động trên biển, đơn vị tỉnh đã kêu gọi, thường xuyên đôn đốc các phương tiện này vào nơi trú ẩn an toàn.

Để hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra đối với sản xuất vụ Hè Thu 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai phương án bảo vệ cây trồng, huy động mọi nguồn lực, vật lực để tiêu úng kịp thời, nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn có thể xảy ra, nhất là với 25.324ha diện tích lúa trong đó 3.000ha lúa trổ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo từ chiều tối 14/7 đến ngày 17/7 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Vùng biển của tỉnh có mưa lớn và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm./.

Có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng Bảy Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động trên khu vực Biển Đông.