Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần

Ngày 28/4, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 37-39 độ C; đêm không mưa, riêng Sơn La, Hòa Bình 39-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.