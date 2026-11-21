Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức chuyển giao trọng trách điều phối Diễn đàn trong năm tới cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Khép lại Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027.

Không chỉ ghi dấu ấn đậm nét qua những định hướng chiến lược về thương mại, động lực tăng trưởng mới và chuỗi hoạt động đối ngoại sôi nổi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân, chuyến công tác còn mở ra một hành trình mới - nơi Việt Nam tiếp tục khẳng định tâm thế chủ động, năng lực điều phối và khát vọng kiến tạo thịnh vượng chung cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.