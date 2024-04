Tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 2 nữ cán bộ sử dụng ma túy

Công an Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ Công an có mặt, tham gia "bữa tiệc" ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

Tang vật thu giữ tại nhà Huyền trong khu đô thị V.I. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 7/4, theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Công an thành phố đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ Công an có mặt, tham gia "bữa tiệc" ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, hồi 23 giờ 30 ngày 4/4, tại căn nhà thuộc Khu đô thị V.I, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ.

Qua kiểm tra, đã phát hiện 9/12 đối tượng dương tính với ma túy; thu giữ 0,13gam Ketamin và một số tang vật có liên quan.

Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1986, tại nhà ở Khu đô thị V.I, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng); Bùi Thị Ngọc Bích (sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) và Vũ Hoàng Cường (sinh năm 1982, chỗ ở số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong số những đối tượng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy, có hai nữ Công an bị phát hiện dương tính với ma túy là B. T. N. B., cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Công an thành phố Hải Phòng, và V.A (nữ cán bộ Đội Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).

Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ này./.

