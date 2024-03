Tuyên phạt bị cáo Hàn Ni 18 tháng tù, Trần Văn Sỹ 24 tháng tù

Qua quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã xâm phạm tới bí mật cá nhân, bị mật đời tư, vi phạm Luật An ninh mạng.

Hai bị cáo Trần Văn Sỹ (trái) và bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (phải) đứng nghe tuyên án. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 1/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (sinh năm 1977, cựu luật sư, nhà báo) và bị cáo Trần Văn Sỹ (sinh năm 1957, cựu luật sư) thực hiện.

Tòa triệu tập bị án là bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương, đang thụ án 3 năm tù) cùng đại diện Quỹ Từ thiện Hằng Hữu tới tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, cả hai có đơn xin vắng mặt.

Qua quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của hai bị cáo đã xâm phạm tới bí mật cá nhân, bị mật đời tư, vi phạm Luật An ninh mạng.

Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hàn Ni 18 tháng tù và Trần Văn Sỹ 24 tháng tù.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương), hai bị cáo đã lợi dụng tư cách nhà báo, luật sư để thu thập thông tin, biên tập nội dung, ghi hình và lợi dụng môi trường không gian mạng để đăng, phát nhiều video có thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Hằng trái quy định pháp luật; thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm danh dự, uy tín nhân phẩm cá nhân bà Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (sinh năm 1961, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương); xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu (đều do bà Hằng làm Giám đốc).

Cụ thể, từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook tên “Nhà báo Hàn Ni” và bị cáo Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản YouTube tên “LS Trần Văn Sỹ” tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội có nội dung bịa đặt, thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức.

Theo đó, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni đã ghi hình và phát lên mạng ngày 3/9/2021 với tiêu đề: “Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?” để phản biện lại những nội dung bà Hằng nói không đúng về việc bị can Hàn Ni “tống tiền doanh nghiệp,” “là bồ của ông T.T.C”...

Bị cáo Trần Văn Sỹ ghi hình và đăng tải vào các ngày 15/8/2021, 29/8/2021, 5/9/2021, 10/9/2021, 19/9/2021, 24/9/2021, 28/9/2021 và 16/10/2021, đã đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam; đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín, nhân phẩm của Nguyễn Phương Hằng...

Cáo trạng xác định, hành vi của Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018; điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Từ đó Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố hai bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu tới an ninh xã hội nên cần có mức án nghiêm để răn đe, giáo dục.

Đặc biệt, trong vụ án này, người liên quan là vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty Cổ phần Đại Nam được nhiều người biết đến.Bị cáo Trần Văn Sỹ bị áp dụng một tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần và được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni không thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra, nhưng qua quá trình xét hỏi đã nhận thức được sai phạm, quá trình công tác có được tặng nhiều giấy khen.

Từ những phân tích trên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sỹ mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù và Đặng Thị Hàn Ni từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni trình bày: thời gian qua đã chịu rất nhiều mất mát; sở dĩ mình có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm mình trước đó.

Đặng Thị Hàn Ni mong muốn Hội đồng xét xử xem xét toàn bộ sự việc, hoàn cảnh của bị cáo để đưa ra bản án thích đáng.

Trong khi đó, Trần Văn Sỹ cho biết, sau gần nửa thế kỷ lao động, cống hiến, thời gian tạm giam 1 năm qua đối với mình là "quá kinh khủng."

Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét các đề nghị của luật sư để có sự chiếu cố đến hoàn cảnh đã lớn tuổi, bệnh tật.

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, có đủ cơ sở để nhận định hành vi của hai bị cáo Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã đăng nhiều nội dung xúc phạm, sai sự thật, những thông tin bí mật, riêng tư, gây ảnh hưởng đến bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và Công ty Cổ phần Đại Nam.

“Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cần có hình phạt nghiêm nhằm răn đe.

Cáo trạng Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai,” Hội đồng xét xử đánh giá.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp, thành tích tốt.../.

Xét xử vụ án Hàn Ni, Trần Văn Sỹ xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1/3 Theo quyết định, vụ án dự kiến được xét xử trong 1 ngày. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni có 3 luật sư bào chữa; bị cáo Trần Văn Sỹ có 2 luật sư.