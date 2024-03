Tuyên Quang: Khởi tố hai đối tượng tham ô từ gạo dự trữ Nhà nước

Đối tượng Nguyễn Văn Đoàn. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 5/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với hai đối tượng về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 2, Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Hai tối tượng gồm Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1976, trú tại thôn Vinh Phú, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, là Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ nhà nước tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1977, trú tại Tổ 6, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, là Kế toán trưởng Chi cục Dự trữ nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022, Nguyễn Văn Đoàn đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo và cùng Nguyễn Anh Tuấn làm sai lệch thủ tục đấu thầu, thanh quyết toán tiền bốc xếp gạo và kê lót kho bảo quản gạo do Chi cục quản lý, chiếm đoạt tiền của Nhà nước để hưởng lợi cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng./.

