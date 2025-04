Tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII

Sáng 15/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2025.

Hội nghị là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đại biểu là báo cáo viên trung ương; các lãnh đạo ban, phòng tham mưu lĩnh vực công tác tuyên truyền miệng thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem phim tài liệu về truyền thống Công an nhân dân; nghe Thiếu tướng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an trình bày thông tin chuyên đề: “80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các hoạt động kỷ niệm.

Các đại biểu cũng xem phim tài liệu về truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam; nghe Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày thông tin chuyên đề: “Tình hình biển, đảo thời gian gần đây; chủ trương, giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới."

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, viết nên những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trong bối cảnh tình hình mới, để góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy trong Công an nhân dân tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết, từ 1/3/2025, Bộ Công an thực hiện mô hình 3 cấp công an, giải thể 694 Công an cấp huyện, 5.916 đội thuộc Công an cấp huyện; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân, gần dân, sát dân, “vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc."

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng Đảng ủy Công an Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kết luận và định hướng công tác tuyên truyền với đội ngũ báo cáo viên Trung ương trong thời gian tới, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền sâu rộng: kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII; Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (dự kiến kỳ họp khai mạc vào ngày 5/5/2025); cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, sâu sắc, nổi bật về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước./.

