Ukraine ban hành lệnh cấm cài đặt Telegram trên các thiết bị quốc gia

Biểu tượng ứng dụng Telegram. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ukraine ngày 20/9 đã ban hành lệnh cấm cài đặt ứng dụng nhắn tin Telegram trên các thiết bị do chính phủ cung cấp với lý do đảm bảo an ninh quốc gia.

Theo Trung tâm Điều phối An ninh Mạng quốc gia Ukraine, lệnh cấm trên áp dụng đối với các thiết bị chính thức của quan chức và nhân viên chính phủ, quân nhân, lực lượng an ninh và quốc phòng, cũng như nhân viên tại các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 19/9, Cơ quan An ninh Ukraine và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Telegram đang bị lạm dụng cho các cuộc tấn công mạng, lừa đảo, phát tán mã độc, xác định vị trí người dùng và điều chỉnh các cuộc tấn công tên lửa.

Mặc dù vậy, những cá nhân buộc phải sử dụng Telegram cho trong công việc sẽ được miễn lệnh cấm này. Người dân Ukraine cũng vẫn được tự do sử dụng ứng dụng này trên thiết bị cá nhân của mình.

Telegram được sử dụng rộng rãi ở Ukraine không chỉ để nhắn tin mà còn để đọc tin tức. Đây cũng là kênh thông tin chính mà các quan chức Ukraine, trong đó gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, sử dụng để tương tác với công chúng.

Tổng thống Zelensky nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng Telegram trong các giao tiếp công khai của mình, vì đây là một phần trong nhiệm vụ chính thức của ông./.

