Ứng phó bão số 3: Hải Phòng sơ tán dân khỏi những khu chung cư cũ, xuống cấp

Hải Phòng chuẩn bị kịch bản hiệp đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng dân sự, công an, quân đội trong từng tình huống, cấp độ bão đổ bộ.

Chiều 6/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác đã thị sát, kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 (YAGI) tại hai điểm: đê chắn sóng huyện Cát Hải và Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng ở Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng về công tác phòng, chống bão số 3, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố tập trung, quyết liệt, kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, ban hành các văn bản, công điện; tổ chức cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó phù hợp từng giai đoạn diễn biến của bão. Các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống bão.

Thành phố xác định người dân là chủ thể trong phòng, chống bão số 3, vì vậy, đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm các thông báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương.

Thành phố sơ tán nhân dân tại những khu chung cư cũ, xuống cấp nguy hiểm đến nơi tạm trú an toàn trước 20 giờ ngày 6/9.

Các đơn vị, địa phương khẩn trương kiểm tra, gia cố công trình đê điều, thủy lợi; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, xử lý sự cố đê điều ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê; chỉ đạo, sắp xếp neo đậu tàu thuyền về vị trí tránh trú an toàn đồng thời vận động 100% nhân dân trên bè nuôi trồng thủy sản tới nơi tránh trú an toàn.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra trực tiếp tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống siêu bão YAGI của thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng bảo đảm thông tin liên lạc, chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống, có phương án tiếp cận các khu vực xung yếu, bị chia cắt.

Phó Thủ tướng lưu ý Hải Phòng cần bám sát, thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó với bão số 3, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác phòng, chống bão phải làm hết sức mình, tuyệt đối không được chủ quan.

Địa phương phải thể hiện tinh thần quyết liệt, giảm thiệt hại về người, tài sản mà siêu bão có thể gây ra./.

Nhận định mới nhất: Bão số 3 vẫn đang ở cấp siêu bão, có nơi sẽ mưa trên 500mm Từ đêm 6 đến sáng 9/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm.