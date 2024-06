Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc

Bộ Chính trị công bố Quyết định điều động, phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng TW Đảng.

Sáng 3/6, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng./.