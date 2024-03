Việt Nam-Australia thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia được ký kết nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư giữa hai nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên lề Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia diễn ra tại Melbourne, Australia ngày 7/3, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia đã được ký kết nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư giữa hai nước.

Việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ giúp hai bên tạo cơ chế hợp tác một cách ổn định, bền vững và bài bản; từ đó thiết lập kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia nói riêng, từ đó tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Australia nói chung.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu Hơn 10.000 lượt doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ chương trình này với hàng trăm hợp đồng xuất khẩu và hợp tác được ký trực tiếp tại các sự kiện xúc tiến, với tổng giá trị đạt trên 125 triệu USD…

Các nội dung chính của Bản ghi nhớ về việc hợp tác triển khai các hoạt động xúc tiến xuất khẩu bao gồm những nội dung chính như: Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại; tạo cơ hội, kết nối doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Bản ghi nhớ còn nhằm xác định phạm vi hợp tác và các điều kiện khung để Cục Xúc tiến thương mại và Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia triển khai hoạt động hợp tác đúng theo pháp luật và quy định tại nước sở tại.

Nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ bao gồm việc: Trao đổi thông tin thị trường; Trao đổi các phái đoàn thương mại; Tham gia hội chợ, triển lãm và các hoạt động xúc tiến thương mại; Thúc đẩy công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Nghiên cứu, xây dựng chương trình phát triển năng lực chung...

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Australia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Các dự án ODA không hoàn lại của Australia cơ bản được thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Giai đoạn 2022-2023, Chính phủ Australia tăng thêm 18% viện trợ ODA cho Việt Nam từ 78,9 triệu lên 92,8 triệu AUD (đôla Australia). Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh. Năm 2022, quy mô thương mại giữa hai nước đã đạt 15,7 tỷ USD, tăng 26,9% so với năm 2021.

Kết nối doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng nước ngoài. (Ảnh:

 PV/Vietnam+)

Ngoài ra, hợp tác đầu tư hai chiều đạt được kết quả tốt, Australia là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 20 của Việt Nam với 593 dự án có tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,99 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam sang Australia đạt trên 593 triệu USD với 90 dự án, đưa Australia trở thành quốc gia lớn thứ 11 trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia tại Việt Nam (Austrade) là cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư và giáo dục của Chính phủ Australia, theo đó Austrade được thành lập vào năm 1986, chịu trách nhiệm điều phối và hỗ trợ các chương trình xúc tiến xuất khẩu của đất nước, đồng thời chịu trách nhiệm về nghiên cứu chính sách phát triển ngành du lịch từ năm 2013.

Thông qua mạng lưới văn phòng toàn cầu, Austrade hướng tới mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp Australia kết nối với người mua ở thị trường nước ngoài, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Australia và quảng bá thương hiệu, hình ảnh quốc gia Australia trên phạm vi quốc tế.

Theo thông tin từ Cục Xúc tiến Thương mại, trong năm 2023 với thị trường Australia, Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại đã hỗ trợ 14 doanh nghiệp tham gia đề án "Tổ chức tham gia Hội chợ International Sourcing Expo Australia (ISEA) và giao dịch thương mại tại thị trường Australia" do Hiệp hội Dệt may Việt Nam làm đơn vị chủ trì tại thành phố Melbounce, Australia.

Dự kiến, trong năm 2024, Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại sẽ triển khai 2 đề án tại thị trường Australia. Một là, Đề án "Tổ chức tham gia Hội chợ International Sourcing Expo Australia kết hợp khảo sát thị trường dệt may Australia " do Hiệp hội Dệt may Việt Nam làm đơn vị chủ trì, dự kiến triển khai vào tháng 11/2024 tại thành phố Melbounce, Australia. Hai là, Đề án "Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại Australia và New Zealand" do Hiệp hội Cao su Việt Nam làm đơn vị chủ trì, dự kiến triển khai vào quý IV/2024 tại Australia và New Zealand.

Cũng theo Cục Xúc tiến thương mại, năm 2024 để thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu sang thị trường Australia, Cục Xúc tiến thương mại sẽ phối hợp chặt chẽ với Thương vụ Việt Nam tại Australia trong quá trình cung cấp thông tin cập nhật về tình hình thị trường Australia; những cơ hội, thách thức khi xuất khẩu sang thị trường, đồng thời đưa ra những khuyến nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường năng lực, sức cạnh tranh, thương hiệu để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sang thị trường Australia../.