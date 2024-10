"Việt Nam chủ động thực thi, tham gia thực chất, đóng góp thực tâm trong ASEAN"

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Từ ngày 8-11/10, tại thủ đô Vientiane của Lào sẽ diễn ra Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44-45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Đây là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Vientiane đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm về những nội dung quan trọng dự kiến sẽ được đề cập tại Hội nghị lần này và sự hỗ trợ của Việt Nam đối với Lào trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết đối với ASEAN, thời gian qua Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm, tham gia trên tinh thần sẵn sàng đóng góp nhiều hơn và chủ động hơn cho công việc chung. Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN thời gian qua có thể gói gọn trong các từ “chủ động thực thi, tham gia thực chất và đóng góp thực tâm.”

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các Hội nghị cấp cao liên quan với chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy kết nối và tự cường,” Lãnh đạo các nước sẽ tập trung trao đổi về các vấn đề chiến lược, liên quan đến ASEAN và khu vực. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, sự nổi lên gay gắt của nhiều thách thức an ninh phi truyền thống. Do đó, các nước cần chung tay giải quyết.

Với tâm thế sẵn sàng đóng góp và nỗ lực hết mình cho thành công chung, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ tham dự các Hội nghị lần này, chuyển tải nhiều thông điệp quan trọng về ASEAN và tương lai của ASEAN, trong đó có hợp tác ASEAN và giữa ASEAN đối với các đối tác; định hướng tương lai cho ASEAN trong những năm tới và định vị vai trò của ASEAN, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN kết nối hơn và tự cường hơn.

Về sự hỗ trợ của Việt Nam đối với Lào trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết kể từ khi Lào tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN 2024, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, Việt Nam trong năm 2024 đã luôn thể hiện là những người đồng chí, người anh em, người bạn thân thiết của Lào qua việc ủng hộ và hỗ trợ Lào đầy tích cực, hiệu quả thông qua nhiều hình thức cả về vật chất, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực để giúp Lào hoàn thành trọng trách trong năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Ngay từ đầu năm 2024, Chính phủ Việt Nam đã trao tặng Lào 1 triệu USD để hỗ trợ về mặt tài chính cho công tác tổ chức các Hội nghị trong khuôn khổ năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Tiếp đó, vào tháng 3/2024, Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ cho Bộ Công an Lào 20 xe ôtô, 30 môtô tuần tra và nhiều trang thiết bị điện tử để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các hội nghị.

Đặc biệt trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào hồi tháng 7/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng 20 chiếc xe ôtô điện Vinfast VF9 bản cao cấp nhất để phục vụ các đoàn cấp cao các nước sang tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các Hội nghị cấp cao liên quan.

Bên cạnh đó, nhiều bộ, ngành liên quan của hai nước đã hỗ trợ về vật chất cũng như tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực để giúp Lào hoàn thành trọng trách trong năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Tại các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai nước, Việt Nam cũng cam kết hỗ trợ tối đa về mọi mặt để Lào đảm nhiệm thành công trọng trách này, từ việc tổ chức các sự kiện quan trọng đến việc đóng góp vào các vấn đề chiến lược của khu vực, phối hợp chặt chẽ với phía Lào trong việc thúc đẩy Kế hoạch chiến lược của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025.

Việt Nam luôn cùng đồng hành với Lào không chỉ thể hiện tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, mà còn góp phần nâng cao vai trò, vị thế của hai nước trong cộng đồng quốc tế, đồng thời giúp Lào hoàn thành vai trò, trọng trách Năm Chủ tịch ASEAN 2024, qua đó củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong việc đối phó với các thách thức khu vực, đảm bảo sự đoàn kết và phát triển bền vững của toàn khối ASEAN./.