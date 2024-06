Việt Nam có thêm sỹ quan trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thượng tá Trương Anh Tuấn, sỹ quan quân vụ của Cục Gìn giữ hòa bình trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Liên Hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Trụ sở Liên hợp quốc, với sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tại buổi lễ, Thượng tá Trương Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện (Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam-Bộ Quốc phòng) đã được trao Quyết định đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, đảm nhiệm vị trí Sỹ quan Quân vụ, Văn phòng Các Vấn đề Quân vụ, Cục Hoạt động Hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ).

Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho biết Thượng tá Trương Anh Tuấn là sỹ quan thứ tư của Quân đội Nhân dân Việt Nam và là cán bộ thứ năm của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc.

Vượt qua 193 quốc gia ứng tuyển, Thượng tá Trương Anh Tuấn được lựa chọn (cùng với Pakistan) vào vị trí Sỹ quan Quân vụ.

Đại tá Nguyễn Như Cảnh cho rằng điều này một lần nữa chứng minh năng lực làm việc của cán bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong môi trường quốc tế nói chung và môi trường với nhiều yêu cầu cao của Liên hợp quốc nói riêng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả của các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian qua, đồng thời chúc mừng Thượng tá Trương Anh Tuấn vinh dự được trao quyết định dịp này.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Thượng tá Trương Anh Tuấn quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại, hướng dẫn của cơ quan chức năng; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết quốc tế, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nắm chắc tình hình địa bàn, nhanh chóng triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cho biết đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình với tâm thế phấn khởi và quyết tâm cao nhất, Thượng tá Trương Anh Tuấn khẳng định sẽ giữ gìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Liên hợp quốc và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó; thường xuyên nghiên cứu, đánh giá tình hình để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn, xử trí kịp thời các tình huống khi thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, góp phần lan tỏa hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân văn, yêu chuộng hòa bình và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” đến với bạn bè, đồng nghiệp quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Để trúng tuyển vị trí Sỹ quan Quân vụ thuộc Văn phòng Các Vấn đề Quân vụ (OMA), Cục Hoạt động Hòa bình, Trụ sở Liên hợp quốc, Thượng tá Trương Anh Tuấn đã phải trải qua ba vòng ứng thi: Vòng loại hồ sơ, thi viết và phỏng vấn trực tiếp. Hồ sơ ứng thi từ các quốc gia thành viên cho một vị trí dao động từ 150-200 hồ sơ.

Trước khi trúng tuyển vào Trụ sở Liên hợp quốc, Thượng tá Trương Anh Tuấn từng thực hiện nhiệm vụ Sỹ quan Liên lạc tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (tháng 7/2015-7/2016); nghiên cứu sinh về xây dựng chương trình tại Đại học Missouri-Columbia Hoa Kỳ, nghiên cứu chiến lược an ninh quốc phòng tại Học viện Quốc phòng Hoa Kỳ.

Đến nay, Việt Nam đã cử trên 800 lượt cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Quân đội và Công an triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị tại ba phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc.

Theo đánh giá của các phái bộ và cơ quan Liên hợp quốc, các sỹ quan Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các phái bộ, thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật cao.

Các quân nhân Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với lãnh đạo phái bộ, đồng nghiệp quốc tế và người dân địa phương bằng những đóng góp cụ thể, thiết thực, mang tính nhân văn cao./.

