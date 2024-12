Việt Nam giành giải Nhất toàn đoàn tại Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng

Ngày 9/12, tại Khu liên hiệp thể thao tỉnh Quảng Ninh, Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu sôi nổi.

Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam với thành tích giành 37 Huy chương Vàng, 36 Huy chương Bạc, 33 Huy chương Đồng. Giải Nhì thuộc về đoàn Indonesia với thành tích 7 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng. Đoàn Campuchia với thành tích 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng đã giành vị trí thứ Ba toàn đoàn.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao huy chương cho các đoàn ở nội dung mở rộng hệ dân sự với giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đại học JeongJeom, đứng thứ Nhì là đoàn Đại học Shinhan, vị tri thứ Ba là Đại học Daekyung, đều đến từ Hàn Quốc.

Trong suốt 4 ngày qua, các vận động viên cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi, đầy kịch tính với nhiều bài quyền, công phá dũng mãnh, uy lực đẹp mắt. Nổi bật nhất là màn trình diễn của các vận động viên đến từ Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Campuchia...

Vận động viên thi đấu ở nội dung công phá tập thể. (Ảnh: TTXVN phát)

Với khẩu hiệu "Sức mạnh của Cảnh sát! Cảnh sát Taekwondo bảo vệ bình an cho công dân toàn cầu", giải đấu không chỉ dừng lại ở các thành tích thể thao mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát trong bảo đảm an ninh và bảo vệ hòa bình.

Giải đấu đã góp phần tôn vinh sự đoàn kết Cảnh sát Taekwondo, qua đó củng cố, nâng cao vị thế của bộ môn Taekwondo trong nỗ lực vì sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của người dân; phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc với tư cách là người luyện võ tự vệ; củng cố vị thế, hình ảnh của lực lượng cảnh sát, phát triển thể thao thành tích cao trong Công an nhân dân Việt Nam.

Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 là sự kiện thể thao mang tầm châu lục do Bộ Công an nước ta lần đầu tiên đăng cai tổ chức với sự hợp tác của Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Giải đấu dành cho lực lượng thực thi pháp luật và các Câu lạc bộ Taekwondo ở châu Á./.

