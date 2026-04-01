Việt Nam khẳng định vai trò có trách nhiệm tại Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Khóa họp thường kỳ lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vừa kết thúc tại Geneva sau 6 tuần làm việc liên tục, đánh dấu sự tham gia tích cực và đóng góp thiết thực của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Diễn ra từ ngày 23/2 đến 31/3/2026, khóa họp đã phải đối mặt với nhiều thách thức khi các cuộc xung đột và bất ổn kéo dài tại nhiều khu vực trên thế giới. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra khóa họp, căng thẳng mới liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông đã dẫn đến việc Hội đồng Nhân quyền phải triệu tập hai phiên thảo luận khẩn cấp vào ngày 25/03 và 27/03.

Khóa họp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, bao gồm việc tổ chức Phiên họp Cấp cao với sự tham dự của hơn 120 quan chức cấp cao các nước, thảo luận và xem xét 38 nghị quyết, tổ chức nhiều phiên thảo luận chuyên đề về các vấn đề nhân quyền quan trọng, và hoàn thành thủ tục thông qua kết quả Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của 13 nước.

Trong suốt khóa họp, đoàn Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào quá trình tham vấn đối với 38 nghị quyết, đồng thời triển khai hai sáng kiến nổi bật.

Thứ nhất, Việt Nam xây dựng và trình bày Phát biểu chung về bình đẳng giới trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), với sự đồng bảo trợ của 67 quốc gia.

Thứ hai, Việt Nam đồng chủ trì sự kiện bên lề cùng Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan về tác động đối với quyền con người của lừa đảo trực tuyến.

Ngoài ra, Việt Nam còn chủ trì xây dựng và trình bày Phát biểu chung của ASEAN tại Phiên thảo luận về tài chính cho phát triển bền vững phù hợp với các nghĩa vụ về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.

Đoàn Việt Nam cũng có những phát biểu quốc gia tại nhiều phiên thảo luận và đối thoại quan trọng của khóa họp.

Sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của đoàn Việt Nam tại khóa họp 61 tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối, chủ trương của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

Đồng thời, điều này thể hiện sự sẵn sàng của Việt Nam bước vào nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền 2026-2028 với tâm thế mới, quyết tâm mới và bản lĩnh đã được hun đúc qua những thành tựu phát triển và các dấu mốc chính trị đối nội quan trọng của đất nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đề cao tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bảo vệ các giá trị chung của nhân loại và đóng góp thực chất, có trách nhiệm vào nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và quyền con người cho tất cả mọi người./.

