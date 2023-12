Việt Nam rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư Hợp pháp

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đề nghị các đại biểu thảo luận những biện pháp tăng cường hơn nữa kênh di cư hợp pháp, an toàn cho người dân, ngăn chặn hoạt động đưa người di cư trái phép.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức Hội nghị Rà soát Tình hình Triển khai Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư Hợp pháp, An toàn và Trật tự (Thỏa thuận GCM) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Khoảng 100 đại biểu đến từ các Bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cơ quan chức năng của các địa phương, đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam và một số cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài dự hội nghị.

Hội nghị nhằm rà soát tình hình thực hiện Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận GCM theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Thỏa thuận GCM trong thời gian tới.

Khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho rằng Hội nghị được tổ chức vào một thời điểm rất phù hợp.

Trước đó, ngày 10/12 kỷ niệm Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới, trong đó khẳng định quyền tự do di chuyển của con người. Ngày 18/12 tới đây sẽ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Di cư với chủ đề: "Hành động hôm nay: mỗi người có thể góp phần tạo ra các giải pháp."

Thứ trưởng khẳng định di cư quốc tế luôn là một phần không thể tách rời của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội thế giới và đang ngày càng gia tăng nhanh chóng về số lượng.

Theo dự báo của Liên hợp quốc, sẽ có khoảng 405 triệu người di cư quốc tế vào năm 2050, chiếm 7% dân số toàn cầu.

Với việc thông qua Thỏa thuận GCM vào tháng 12/2018, các quốc gia đã thống nhất nhận định di cư là một nguồn đem lại thịnh vượng, đổi mới và phát triển bền vững trong thế giới toàn cầu hóa.

Di cư quốc tế, nếu được quản lý hiệu quả, sẽ là nhân tố thúc đẩy phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội cho mỗi quốc gia, mỗi địa phương, cộng đồng và của chính bản thân người di cư.

Đánh giá kết quả triển khai Thỏa thuận GCM trong năm qua, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nhận định các bộ, cơ quan, địa phương cơ bản đã tiếp tục nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật và bao trùm nhất là sự phối hợp ngày càng chặt chẽ của tất cả các bộ, cơ quan, địa phương và sự hợp tác tích cực của các đối tác, các tổ chức, cơ quan Liên hợp quốc trong triển khai Thỏa thuận GCM.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận những biện pháp tăng cường hơn nữa các kênh di cư hợp pháp, an toàn cho người dân và ngăn chặn các hoạt động đưa người di cư trái phép, mua bán người qua biên giới, bảo vệ người di cư khỏi cạm bẫy di cư thiếu an toàn, giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ trước thực trạng báo động về lừa đảo trực tuyến “việc nhẹ lương cao,” đưa người di cư làm việc trái phép tại các cơ sở sòng bạc, kinh doanh trò chơi trực tuyến trong khu vực đang diễn biến rất phức tạp.

Bà Park Mi-Hyung, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam cho rằng trong bối cảnh số lượng người di cư quốc tế ngày càng tăng, các nhân tố lôi kéo và thúc đẩy ngày càng phức tạp, đa dạng cùng tình trạng tội phạm mua bán người nhằm cưỡng ép thực hiện hành vi phạm tội diễn biến phức tạp trong khu vực, đối thoại và hợp tác toàn diện về di cư quốc tế trở nên cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết.

Tổ chức Di cư quốc tế sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam Tổng Giám đốc IOM bà Amy Pope hoan nghênh những nỗ lực và thành tựu Việt Nam đạt được trong lĩnh vực di cư nói chung và trong thực hiện Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư (GCM) nói riêng.

Bà Park Mi-Hyung đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong triển khai Thỏa thuận GCM nhằm thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự và mong muốn Hội nghị tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả triển khai, xác định những vấn đề cần ưu tiên để nâng cao hiệu quả triển khai Thỏa thuận trong thời gian tới.

Bà Park Mi-Hyung cho rằng tuy Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu - một trong những vấn đề toàn cầu cấp bách nhất hiện nay khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và gia đình do điều kiện sống không an toàn hoặc sinh kế không bền vững nhưng Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi chủ động hướng tới một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.

Hội nghị gồm 3 phiên chính, tập trung vào các nội dung: rà soát tình hình thực hiện Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận GCM, thảo luận về thực trạng và giải pháp để giải quyết tình trạng lừa đảo trực tuyến và mua bán người qua biên giới đang nổi lên trong thời gian qua và trao đổi những vấn đề cần ưu tiên trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả triển khai Thỏa thuận GCM.

Các đại biểu trao đổi thêm một số vấn đề Việt Nam cần quan tâm thúc đẩy trong thời gian tới (xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di cư, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác di cư quốc tế, thiết lập các địa chỉ hỗ trợ người lao động Việt Nam ở nước ngoài...) nhằm triển khai một cách toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch, tạo môi trường di cư an toàn, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư./.