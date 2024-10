Vĩnh Phúc: Điều trị, nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non nặng 1kg

Bé H.A xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, thông tin đơn vị đã điều trị, nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non ở tuần thai thứ 27, nặng 1kg.

Trước đó, đêm 18/8 vừa qua, sản phụ T.T.L, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chuyển dạ ở tuần thai thứ 27 trên nền vết mổ đẻ cũ.

Bé gái N.H.A chào đời chỉ sau 30 phút nhập viện, chưa kịp tiêm thuốc trưởng thành phổi. Ngay sau đó, các bác sỹ đã hồi sức cho bé tại phòng sinh và thực hiện quy trình “1 giờ vàng” để nhanh chóng ổn định tình trạng của trẻ.

Bác sỹ chuyên khoa II Lưu Hồng Quên, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, cho biết bé N.H.A được xếp vào nhóm cực non do chào đời ở tuần thai thứ 27. Ngay sau khi sinh, bé được hỗ trợ hô hấp bằng máy thở không xâm nhập để hạn chế nguy cơ viêm phổi và nhiễm trùng. Do phổi của bé chưa phát triển hoàn chỉnh, bác sỹ đã hội chẩn và thống nhất sử dụng kỹ thuật LISA để bơm surfactant, đây là kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay giúp cải thiện chức năng của phổi.

Bé N.H.A được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và tập ăn dần bằng sữa mẹ qua ống thông dạ dày, được các y, bác sỹ massage toàn thân để kích thích phát triển xúc giác và vận động. Sau 15 ngày nuôi dưỡng và điều trị, trẻ đã được ấp da kề da với mẹ, giúp điều hòa nhịp tim, hô hấp...

Sau 2,5 tháng nuôi dưỡng và điều trị, trẻ đã phát triển bình thường, có khả năng tự thở, ăn sữa tốt, tự đi vệ sinh được. Trong quá trình điều trị, trẻ được kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ thường gặp ở trẻ sinh non như tồn tại ống động mạch, xuất huyết não và ROP (bệnh lý võng mạc trẻ sinh non), các chỉ số đều bình thường.

Ngày 23/10 vừa qua, bé H.A đạt cân nặng 3,2kg, sức khỏe ổn định và được xuất viện./.

