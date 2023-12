Voi Bản Đôn lộ diện, giành giải Quán quân The Masked Singer Vietnam mùa 2

Ca sỹ Anh Tú trong mascot Voi Bản Đôn giành giải Quán quân. (Ảnh: VieOn)

Sau hơn 4 tháng phát sóng, “The Masked Singer Vietnam” (Ca sỹ Mặt nạ) mùa 2 đã khép lại với màn lộ diện của Voi Bản Đôn – ca sỹ Anh Tú, Ong Bây Bi – ca sỹ Orange và Cú Tây Bắc – danh ca Hương Lan.

Sau khi tổng kết số điểm bình chọn là 183,324 tương đương 45,4%, ngôi vị quán quân thuộc về Voi Bản Đôn.

Ca sỹ Anh Tú bày tỏ sự biết ơn khán giả vì đã luôn yêu thương tất cả các mascot, trong đó có Voi Bản Đôn.

“Tham gia chương trình thật sự là khoảng thời gian quá huy hoàng đối với Anh Tú. The Masked Singer Vietnam sẽ là cột mốc đối với bất kỳ nghệ sỹ nào tham gia chương trình. Khán giả chính là động lực cực lớn, giúp mình bước qua được giới hạn bản thân. Và chính tại chương trình, mình có được một kim chỉ Nam để có thể bứt phá hơn, chứng mình bản thân mình và cống hiến hết tâm huyết với nghề,” nam ca sỹ bày tỏ.

Hồ Ngọc Hà lần đầu ngồi '‘ghế nóng’' của ''Gương mặt thân quen'' “Gương mặt thân quen 2019” là cuộc so tài của ba thí sinh từng tham gia trong các mùa giải trước và ba gương mặt mới của showbiz Việt.

Tại chương trình, Anh Tú đã để lại những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh mẽ với người nghe như: "Ngày mai người ta lấy chồng," "Khóa ly biệt," "My Everything," "Rời bỏ," "Duyên do trời phận tại ta"…

Nam ca sỹ người Thái Bình từng đạt Á quân cuộc thi "The Voice 2017". Sau cuộc thi, anh về đầu quân ở công ty của ca sỹ Đông Nhi (huấn luyện viên của Anh Tú tại mùa giải năm đó). Anh Tú cho ra mắt ca khúc "Cuộc sống em ổn không" và trở thành bản hit, thu hút hơn 180 triệu lượt nghe trên YouTube.

Anh Tú là gương mặt từng tham gia nhiều gameshow truyền hình. (Ảnh: VieOn)

Ngoài ra, Anh Tú cũng từng đạt Giải 3 gameshow "Gương mặt thân quen" mùa 6.

Cuối năm 2020, Anh Tú rời khỏi công ty của Đông Nhi để hoạt động tự do, trở thành gương mặt được khán giả trẻ yêu mến.

Theo sau Voi Bản Đôn, Ong Bây Bi – Orange nắm giữ 122,610 phiếu tương đương 30,3% tổng số bình chọn và trở thành Á Quân của chương trình. Giải Ba thuộc về Cú Tây Bắc – danh ca Hương Lan với tổng số bình chọn là 98,219 tương đương 24,3%.

Chia sẻ cùng chương trình, Cú Tây Bắc hào hứng bày tỏ: “The Masked Singer Vietnam là một chương trình âm nhạc đặc biệt, để bản thân cống hiến những gì hay nhất mà mình chưa bao giờ có cơ hội thể hiện đến khán giả.”

Màn lộ diện của Top 3 Ca sỹ Mặt nạ mùa 2. (Ảnh: VieOn)

Nữ ca sỹ mong muốn mang âm nhạc của mình đến gần hơn những người trẻ, để các bạn thấy được ngọn lửa đam mê của một người làm nghề sân khấu đã U70 mà vẫn còn cháy bỏng, qua đó Hương Lan hy vọng các nghệ sỹ trẻ tiếp tục cống hiến cho nghề, đem đến khán giả nhiều điều tuyệt vời hơn nữa.

Trong khuôn khổ chương trình, cúp Tai Vàng thuộc về Trấn Thành với tổng số 11 đáp án đúng trong suốt hành trình ngồi ghế cố vấn tại Ca sỹ Mặt nạ mùa 2.

Đêm trao giải The Masked Singer Vietnam All-star Concert 2023 là màn trình diễn bùng nổ và đẳng cấp của 18 mascot và dàn nghệ sỹ khách mời.

Top 3 đã lần lượt mang đến cho khán giả những bài hát lần đầu được biểu diễn trên sân khấu chương trình. Đó là “Có đau thì đau một mình” do Ong Bây Bi – Orange sáng tác và biểu diễn, ca khúc mới mang tên “Một phần hai” được Voi Bản Đôn – Anh Tú kết hợp cùng rapper Ogenus, cuối cùng là bài dân ca đầy xúc động “Mẹ ơi, mai con về” được thể hiện qua chất giọng đầy tình cảm của Cú Tây Bắc – danh ca Hương Lan./.