Vụ đốn hạ rừng ở Đakrông, Quảng Trị: Tiếp tục xác minh đối tượng có liên quan

Lực lượng công an kiểm tra hiện trường vụ gỗ rừng bị chặt hạ ở Tiểu khu 687, xã Đakrông, chiều 23/8. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Liên quan đến vụ đốn hạ nhiều cây gỗ rừng tự nhiên ở Tiểu khu 687 thuộc xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), ngày 27/8, Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đakrông Hồ Văn Chiến cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với 2 đối tượng nghi liên quan đến vụ việc là Hồ Gia Cốp và Hồ Văn Tay, cùng trú tại thôn Tà Lêng, xã Đakrông.

Hai đối tượng này thừa nhận đã mượn cưa ở địa phương khác mang đến Tiểu khu 687 thực hiện hành vi phá rừng để lấy gỗ làm nhà. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Theo ông Hồ Văn Chiến, bước đầu xác định có 10 cây gỗ rừng bị đốn hạ chỉ còn lại gốc. Tuy nhiên, Hồ Gia Cốp và Hồ Văn Tay chỉ thừa nhận đốn hạ 4 cây gỗ rừng. Do đó, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra đối tượng có liên quan đến 6 cây gỗ rừng khác bị đốn hạ.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân huyện Đakrông vừa có công văn yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông, Ủy ban Nhân dân xã Đakrông, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông chủ động phối hợp khám nghiệm hiện trường, xác minh các đối tượng liên quan; bảo vệ chặt chẽ số gỗ tang vật còn lại, lập phương án để thu hồi số gỗ đã bị chặt hạ trái phép.

Cùng với đó, tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường, tuần tra rừng tại các khu vực trọng điểm.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, những ngày qua, một số đối tượng đã mở đường vào khu rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ ở đầu nguồn, nằm trên một ngọn núi cao thuộc thôn Tà Lêng, xã Đakrông để chặt hạ nhiều cây gỗ rừng.

Tại hiện trường, nhiều cây rừng tự nhiên bị đốn hạ còn trơ lại gốc, thân cây nằm ngổn ngang. Loại gốc cây rừng to bị chặt hạ trái phép có đường kính từ 30 - 40 cm và từ 20 - 30 cm. Dấu vết trên những gốc cây đã bị chặt hạ cho thấy, một số cây mới bị chặt hạ do vết cưa ở gốc còn mới, một số cây đã bị chặt hạ nhiều ngày do vết cưa đã cũ và phần còn lại của gốc cây đã mọc chồi non.

Ở khu vực này, nhiều cây gỗ rừng tự nhiên loại lớn bị chặt hạ còn nằm ngổn ngang do “lâm tặc” chưa thể vận chuyển ra khỏi rừng. Nhiều tấm gỗ được bóc tách từ cây gỗ rừng chặt hạ trái phép vẫn còn tại hiện trường.

Ngay sau khi thông tin, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành điều tra, xác minh đối tượng vi phạm; củng cố hồ sơ vi phạm pháp luật chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi khai thác gỗ và vận chuyển gỗ trái pháp luật tại Tiểu khu 687, xã Đakrông; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để rừng bị khai thác trái pháp luật mà chưa phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời./.

