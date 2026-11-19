Vụ nổ khí gas tại cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/11 đã làm 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc có dấu hiệu sang chiết gas trái phép, sai phép, dẫn đến cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xem xét khởi tố hình sự các cá nhân liên quan.

Thông tin trên được Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức chiều 19/11.

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, song song với quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành công văn yêu cầu tổng rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cửa hàng kinh doanh gas, kho chứa gas, trạm nạp, cơ sở phân phối gas và các địa điểm kinh doanh không đủ điều kiện, có dấu hiệu vi phạm, sang chiết, nạp gas trái phép trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an Thành phố tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong đó, tập trung vào các cửa hàng kinh doanh gas nằm xen cài trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao; các hành vi sang chiết, nạp gas trái phép, kinh doanh gas không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Thông tin thêm về vụ việc, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Tân Thuận cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Thành phố và phường Tân Thuận đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng.

Địa phương đã hỗ trợ gia đình có trường hợp tử vong 45 triệu đồng và 17 triệu đồng đối với mỗi người bị thương; riêng trường hợp bị thương nặng sau đó tử vong được hỗ trợ 23 triệu đồng. Đối với trường hợp tử vong thứ ba, địa phương tiếp tục thực hiện công tác chăm lo, hỗ trợ gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết, cùng với việc tiếp tục theo dõi tình hình, kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình, nạn nhân bị ảnh hưởng, phường xác định công tác rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas là nhiệm vụ thường xuyên nhằm tăng cường quản lý nhà nước, kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn./.

TP Hồ Chí Minh: Cảnh báo nguy cơ nổ khí gas từ nhà ở đến tàu thuyền Liên tiếp các vụ cháy, nổ liên quan khí gas tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nhà ở đến ghe, tàu là lời cảnh báo về những sơ suất nhỏ có thể cướp đi tính mạng nếu người dân chủ quan với hệ thống gas.